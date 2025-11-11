CSIF Tussam denuncia la situación de los conductores un día antes de la rebelión para desalojar al comité de empresa

El sindicato CSIF de Tussam, que forma parte del comité de empresa de la sociedad de transportes urbanos de Sevilla, ha denunciado este martes la situación que sufren los conductores de Tussam justo un día antes de la rebelión interna que se ha organizado en Tussam para revocar al actual comité de empresa, integrado por CGT (9 delegados), SITT (4), ASC (6), CCOO (3) y CSIF (1) y que lleva un año de mandato.

Los cinco sindicatos que integran el comité, incluido CSIF, están afectados por la amenaza de revocación apoyada por más de 700 trabajadores de los 1.700 que componen la plantilla de Tussam. Si prospera esa revocación, para la que se requiere un 33% de apoyo que ya tiene, se convocarán elecciones sindicales para elegir a nuevos representantes.

Impulsada por trabajadores de Tussam, con el apoyo de la coalición sindical con mayor representación en el Ayuntamiento de Sevilla formada por los sindicatos SEM, SPPME, SAB, la revocación se promueve como consecuencia del "malestar creciente entre la plantilla" desde hace un año. La votación para cambiar al comité se desarrollará este miércoles 12 de noviembre, desde las 5:00 de la mañana hasta las 23.59 horas en el salón de actos de la sede de la empresa municipal.

En una nota de prensa enviada justo este martes, CSIF denuncia ahora que la plantilla de Tussam está "soportando niveles de estrés inasumibles" y señala a la dirección y al Ayuntamiento como los responsables ante la "falta de planificación los fines de semana y la sobrecarga de eventos".

En el año de mandato del comité de emprrsa actual, CSIF ha denunciado la situación de Tussam en dos ocasiones. En diciembre de 2024 lo hizo denunció la "improvisación y de horas extraordinarias que rozan la ilegalidad ante la Procesión Magna de Sevilla" y en junio de 2025 denunció ante la Cumbre ONU Sevilla la "paradoja que el alcalde recomiende el teletrabajo frente a la negativa rotunda que siempre tuvimos por respuesta” (junio 2025).

Este martes CSIF Tussam asegura que el centro de control se "ve desbordado" al no contar con "suficientes" controladores, personal de incidencias y mecánicos en el coche taller, y que está aumentado el número de trabajadores con "síndrome de burnout" lo que provoca "un deterioro de la salud laboral".

Añade que la acumulación de eventos en la ciudad está provocando "desvíos constantes", así como aumento del número de usuarios, una situación que trae como consecuencia el "colapso del servicio" ante la "insuficiencia" en el número de autobuses, y un aumento en "comportamientos agresivos" hacia los conductores por parte de los usuarios.

El sindicato asegura que ha pedido a la dirección de Tussam y al Ayuntamiento una planificación "realista y eficaz de los servicios de fin de semana", un refuerzo de personal en "todas las áreas afectadas" y medidas para "proteger la salud física y mental de los trabajadores y trabajadoras". "Es hora de que la empresa y las instituciones correspondan con respeto, recursos y condiciones dignas", ha concluido.