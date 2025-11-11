Rebelión interna en Tussam contra el comité de empresa actual de CGT y SIT

Rebelión histórica en los transportes urbanos de Sevilla (Tussam) coincidiendo con el 50 aniversario de la empresa municipal. Más de 700 trabajadores de Tussam, de los 1.700 que confirman la plantilla, han firmado para cambiar esta semana a los dirigentes sindicales de CGT, SIT, ASC, CCOO y CSIF que encabezan el comité de empresa de la sociedad que gestiona los autobuses urbanos, el Tranvibús (TB1) y el tranvía (T1).

El comité de empresa actual de Tussam está compuesto por 9 delegados de CGT (Francisco Cárdenas preside el comité), 4 de SITT, 6 de ASC, 3 de CCOO y 1 de CSIF que hacen un total de 23 delegados. Todos están afectados por la amenaza de revocación.

Impulsada por trabajadores de Tussam, con el apoyo de la coalición sindical con mayor representación en el Ayuntamiento de Sevilla formada por los sindicatos SEM, SPPME, SAB, la revocación se promueve como consecuencia del "malestar creciente entre la plantilla" desde hace un año.

La votación para cambiar al comité se desarrollará este miércoles 12 de noviembre, desde las 5:00 de la mañana hasta las 23.59 horas, de forma ininterrumpida, en la asamblea de trabajadores convocada para la revocación del comité de empresa de Tussam. El acto tendrá lugar en el salón de actos de la sede de la empresa municipal.

Las firmas recogidas son muy superiores al 33% que exige el Estatuto de los Trabajadores, en su Art. 67.3, para revocar al comité de empresa.

"Tussam ha duplicado servicios sin poner los medios adecuados"

El creciente descontento de los trabajadores sobre cómo se está llevando la gestión de Tussam, "que ha duplicado servicios de transporte sin poner los medios adecuados", y la falta de respuesta de los representantes sindicales "que deberían ejercer la labor de vigilancia y representación" ha llevado a promover esta asamblea para la revocación del actual comité de empresa.

Recalcan que la cifra de autobuses actual no es suficiente para prestar todos los servicios de transporte que Tussam quiere dar y tampoco basta con los 18 autobuses nuevos que ha comprado la empresa, recalcan los promotores de la revocación. Al día operan unos 450 autobuses urbanos de la ciudad, pero se necesitaría un tercio más para cubrir todos los servicios.

Los nuevos servicios son los que presta Tussam al Betis por el traslado provisional del estadio a la Cartuja (el servicio lo califican de "tercermundista" porque solo son gratis diez lanzaderas, pero no los autobuses de línea que se ponen a continuación, lo que genera "un cabreo monumental" en los usuarios), el previsto de Sevilla Este al Hospital Virgen Macarena, el tranvibús a Sevilla Este más los que se ponen en marcha en eventos especiales que acoge la ciudad.

Estos nuevos servicios han obligado a reducir a la mitad la flota de autobuses asignada a las líneas diarias: por ejemplo, la C2 ha visto recortada su flota de vehículos, pasando de 20 a 11, lo que obliga a los viajeros a esperar más minutos en las paradas.

Los argumentos de este grupo de trabajadores críticos son que han empeorado las condiciones de trabajo por "el estrés al que viene estando sometida la plantilla", que se presta un servicio deficiente a la ciudadanía, "por falta de autobuses que dejan a infinidad de usuarios en las paradas en horas punta", por el aumento de los tiempos de espera para usuarios en las frecuencias de paso entre autobuses y por "lo que es ya un verdadero hacinamiento para usuarios en horas de máxima afluencia".

"Durante los últimos meses, la empresa ha tomado decisiones arbitrarias y perjudiciales, más propias de un ente privado que la de una empresa de carácter público como lo es Tussam, sostenida con los fondos de todos los ciudadanos, mientras quienes deberían blindar a la empresa de intentos privatizadores han optado por callar y mirar hacia otro lado". protestan los promotores de la asamblea.

El resultado: más presión, menos derechos y una creciente indignación entre el personal y usuarios.

La plantilla ha expresado reiteradamente su preocupación por la pérdida progresiva de derechos laborales, el deterioro de las condiciones de trabajo y la ausencia de mejoras que se habían prometido en las últimas elecciones sindicales. Sin embargo, no se ha recibido ningún apoyo ni acción visible por parte del comité de empresa ni de la representación sindical electa, pues han permanecido en silencio frente a las demandas de todos los colectivos de trabajadores y trabajadoras.

Los promotores de esta iniciativa invitan a toda la plantilla a la asamblea general de este miércoles para la revocación del actual comité de empresa, en aras de promover un cambio necesario en las líneas de acción sindical que repercuta en una mejor gestión en la dirección de Recursos Humanos de Tussam.

"Los trabajadores no quieren seguir siendo ignorados tanto por sus representantes sindicales como por la dirección de la empresa", recalcan.