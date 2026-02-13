Cuatro detenidos y una tonelada de hachís intervenida al desarticular una banda que operaba en el Guadalquivir

La operación policial en la que se ha desarticulado una banda que operaba en el Guadalquivir.

La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Sevilla a un grupo criminal dedicado al transporte y almacenamiento de sustancias estupefacientes, que habrían sido introducidas por el río Guadalquivir, interviniendo además cerca de una tonelada de hachís durante las siete entradas y registros llevadas a cabo.

La investigación de la denominada operación Forest se inició a finales del pasado año, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que, al parecer, se podría estar traficando con grandes cantidades de hachis, que habría sido introducido por el río Guadalquivir, en una parcela ubicada en el municipio de La Algaba.

Una vez los agentes llevaron a cabo las diligencias de investigación pertinentes, que dieron lugar a la comprobación de los hechos, se autorizó una primera entrada y registro en la parcela objeto de la investigación, donde como resultado de la operación, la Policía intervino cerca de media tonelada de hachís y una furgoneta que figuraba como sustraída.

Otra imagen de la droga intervenida. / D. G. P. N.

Con posterioridad, a principios de este año, los agentes llevaron la investigación a su fase de explotación, realizando un amplio despliegue policial para ejecutar las siete entradas y registros en diferentes puntos de la provincia de Sevilla, desplegándose los mismos en la barriada de Las Tres Mil Viviendas, Carmona, La Algaba y La Rinconada.

Como resultado del operativo, los agentes intervinieron dos armas de fuego, varios vehículos, entre los que se encontraban las furgonetas utilizadas para el transporte de la droga y más de 8.000 euros en efectivo, que pasaron, junto a las cuatro personas detenidas por su participación en delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, a disposición de la autoridad judicial, quien además decretó prisión para dos de ellos.