El juez exculpa a la conductora que circuló con un cadáver en los bajos de su vehículo en Sevilla

La conductora que en noviembre del año pasado circuló durante más de cinco kilómetros con el cadáver de un hombre en los bajos de su vehículo en Sevilla no tiene ninguna responsabilidad en el accidente. Las condiciones meteorológicas que había aquella mañana del 17 de noviembre de 2025, así como las características de la vía y el hecho de que el peatón no respetara el semáforo en rojo para él son algunos de los factores que han llevado al juez a descartar la existencia de un delito de homicidio imprudente en este caso, por lo que ha acordado el archivo de la causa, con el visto bueno de la Fiscalía de Seguridad Vial.

El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla ha dictado un auto, al que ha tenido acceso este periódico y que está fechado el pasado 6 de febrero, en el que ha decidido el sobreseimiento de la causa en la que figuraba como investigada la conductora del Toyota Yaris implicado en el accidente y que salía de un garaje de la calle Lumbreras atropelló al hombre, sin que la conductora del vehículo se percatara de que había pasado por encima de una persona. El peatón quedó atrapado en los bajos del vehículo, probablemente porque se enganchara alguna pieza del coche con la ropa de la víctima, y fue arrastrado hasta el cruce de San Francisco Javier y Ramón Cajal, donde un ciudadano le avisó de que llevaba algo colgando del vehículo. Al bajarse, se percató de que era el cuerpo de un hombre, cuyo cadáver fue rescatado por los Bomberos.

En el auto, el juez descarta de forma contundente cualquier responsabilidad penal de la investigada en la "conducción desempeñada", todo ello, debido a las "condiciones climáticas en el momento del atropello, las horas diurnas en las que se produjo tal suceso, teniendo en cuenta asimismo las características de la vía, con árboles frondosos, la pendiente de la calzada" y la "irrupción del peatón que portaba ropa oscura y que se introdujo en el paso de peatones en fase roja para él, y con un caminar casi agachado al suelo", asevera el magistrado en la resolución de archivo.

La decisión del instructor se ha producido tras recibir un informe del fiscal de Seguridad Vial de Sevilla, Luis Carlos Rodríguez León, solicitando precisamente el sobreseimiento al entender que resultaba excesivo imputar a la conductora un delito de homicidio imprudente, que el Código Penal castiga con penas de entre uno y cuatro años de cárcel. El fiscal incidió en las condiciones meteorológicas de aquella mañana, cuando se produjo la caída del peatón: Era un día con una climatología muy adversa, estaba lloviendo muy fuerte, además de la escasa iluminación que había en la zona y el hecho de que aún no había amanecido, el atropello se produjo sobre las ocho de la mañana, lo que tampoco favorecía la visibilidad de la conductora.

Todas estas circunstancias llevan al Ministerio Público a la conclusión de que "no era posible que la conductora viera al peatón", teniendo en cuenta asimismo que la víctima se hallaba en la misma línea del coche, ha destacado Luis Carlos Rodríguez León, que ha señalado que la usuaria del coche "no tenía conciencia de lo que había pasado y nadie le advirtió de nada" hasta que llegó al barrio de Nervión.

Dos cámaras grabaron la secuencia del accidente

Los informes elaborados por la Policía Local de Sevilla y que han sido valorados por la Fiscalía y el juez corroboran todos estos extremos. A ello ha contribuido también el análisis de las imágenes de las dos cámaras de tráfico que grabaron la secuencia del accidente y los momentos previos. En una de las grabaciones aparece el hombre deambulando por la calzada, dando tumbos y cayendo finalmente en mitad de la calle, donde quedó tumbado, aparentemente inconsciente.

El cadáver de la víctima sigue sin identificar

Mientras tanto, casi tres meses después del suceso, el cadáver del fallecido sigue en el depósito del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla sin que haya podido ser identificado hasta ahora. En las tareas para intentar ponerle nombre al fallecido han participado también los especialistas del departamento de Científica de la Policía Nacional, pero por el momento todo este esfuerzo no ha dado resultados.

Al cadáver se le hizo la necrorreseña, prueba que consiste en la toma de huellas dactilares para su identificación posterior. Pero las huellas no coinciden con las de ninguna persona que conste en las bases de datos de España. Una de las teorías que manejan los investigadores es que se trate de un ciudadano extranjero, de algún país miembro de la Unión Europea y que haya entrado libremente en España, haciendo uso de su libertad de movimientos por toda la comunidad. Es una persona caucásica de mediana edad.

Una de las hipótesis que se barajan desde el principio es que se trate de una persona sin hogar. La Policía Local hizo gestiones con los distintos albergues y centros sociales para tratar de identificar el cadáver, pero todas estas labores han sido sin éxito. Nadie ha reclamado el cuerpo, ni tampoco hay ninguna denuncia por desaparición en vigor en la que la persona desaparecida coincida con la descripción del hombre que fue atropellado.

El cadáver presenta un estado muy deficiente, con unas lesiones muy graves tras haber sido arrastrado en los bajos de un vehículo a lo largo de más de cinco kilómetros.