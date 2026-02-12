¿Cuánto cuesta una boda civil en Sevilla?

En 2024 se celebraron en la provincia de Sevilla 5.786 matrimonio civiles frente a 2.072 uniones religiosas. Los cambios culturales y el aumento de las segundas nupcias hacen que las ceremonias civiles sean cada vez más comunes, aunque cada año se registran largas colas para casarse en alguno de los principales templos de la capital hispalense. No obstante, este tipo de enlaces acarrea el pago de un impuesto en los ayuntamientos que ofician ceremonia.

Con la reciente entrada en vigor de la Ley de Eficiencia de la Justicia, se han suprimido las bodas civiles gratuitas que hasta entonces ofrecían los Juzgados de Paz ofrecían en cada municipio. Ahora, son los ayuntamientos, a través de sus concejales, los que ofician las ceremonias y cobran las respectivas tasas. En Sevilla, la tasa por la prestación del servicio de bodas civiles se regula a través de su propia ordenanza fiscal.

El precio de una boda civil en Sevilla: los desempleados y mayores de 65 no pagan

La prestación del servicio de bodas civiles por el Ayuntameinto de Sevilla incluye la gestión de todos los trámites municipales y administrativos desarrollados a raíz de la celebración del matrimonio en edificios o instalaciones municipales. Los contrayentes deberán abonar una cuota fija de 116,63 euros y presentar el justificante de pago junto con la solicitud correspondiente. Esta es una obligación que atañe a todas las parejas, con las siguientes exenciones:

Los empadronados en el municipio de Sevilla que en el momento de la solicitud acrediten estar desempleados o ser mayores de 65 años

años Cuando ambos contrayentes acrediten a través de su última declaración de la renta la obtención de rentas inferiores a 2,5 veces el IPREM, 18.000 euros anuales en 2026.

Si los interesados desistiesen de su petición, el Ayuntamiento devolverá la totalidad de la tasa, siempre y cuando se comunique con una antelación de 15 días a la fecha prevista para la celebración de la boda. Fuera de este plazo, no procederá devolución alguna.

De los 21 euros en Dos Hermanas hasta 300 euros en Utrera

La tasa por casarse en la capital hispalense poco tiene que ver con la de otros municipios de la provincia. Por ejemplo, en Dos Hermanas, este tributo es de 21 euros en concepto de tramitación del expediente. Los enlaces pueden celebrarse tanto en la sede central del Ayuntameinto como en la oficina municipal de Quinto los viernes en horario de mañana. Asimismo, el consistorio nazareno ofrece la Casa de la Cultura y el Centro Social y Cultural de Montequinto para la celebración de bodas civiles los sábados en horario de mañana y un sábado al mes por la tarde, excluidos los festivos.

La cuota asciende en municipios como Utrera, donde se establecen diferentes tarifas según el día y el horario de la boda, con bonificaciones del 50% para empadronados:

De lunes a viernes laborables de 8:00 a 14:00 horas: 100 euros

De lunes a viernes laborables de 17:00 a 20:00 horas: 200 euros

Sábados no festivos de 9:00 a 14:00 horas: 300 euros

Finalmente, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra aplica un criterio similar. La tasa es de 82,25 euros para los matrimonios celebrados de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. Fuera de este horario, la cuota asciende a 150 euros.

¿Cuánto cuesta casarse en La Macarena o en la Iglesia del Salvador?

Por su parte, las bodas religiosas tampoco están exentas de pago. Las parroquias suelen establecer un donativo que oscila entre los 150 y 350 euros en los grandes templos de la capital hispalense, además de un anticipo en concepto de reserva. Normalmente, los miembros de la hermandad correspondiente pueden acogerse a importantes descuentos:

Basílica de La Macarena : de 270€ a 340€

: de 270€ a 340€ Parroquia de Santa Ana: 200€

Basílica del Santísimo Cristo de la Expiración: 275€

Basílica de Jesús del Gran Poder : 260€

: 260€ Iglesia Colegial del Divino Salvador: 175€

Asimismo, estos donativos pueden variar en función de la fecha y hora señalada y cada iglesia establece sus propias condiciones.