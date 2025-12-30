Cuidados intensivos para las carpinterías históricas del Real Alcázar de Sevilla

La fabulosa puerta de acceso al Salón de Embajadores desde el Patio de las Doncellas.

El patronato del Real Alcázar ha puesto en marcha un exhaustivo programa de conservación preventiva y mantenimiento destinado a proteger las carpinterías históricas de sus palacios más emblemáticos. Esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto total de 333.114,66 euros (IVA incluido), busca garantizar la integridad estructural y funcional de elementos de madera de valor incalculable que forman parte esencial de la identidad del monumento.

El proyecto abarca una vasta relación de elementos que se distribuyen por los espacios más significativos del Alcázar. Entre las piezas incluidas en el programa destacan:

Palacio Mudéjar : Se intervendrán los portalones y ventanas del Patio de las Doncellas, incluyendo el emblemático acceso al Salón de Embajadores, la ventana del Salón de Sevillanos y las complejas celosías de las ventanas de las Salas de los Infantes. También se contemplan puertas del siglo XIX que comunican espacios como el Patio de las Muñecas o la Alcoba Real.

: Se intervendrán los portalones y ventanas del Patio de las Doncellas, incluyendo el emblemático acceso al Salón de Embajadores, la ventana del Salón de Sevillanos y las complejas celosías de las ventanas de las Salas de los Infantes. También se contemplan puertas del siglo XIX que comunican espacios como el Patio de las Muñecas o la Alcoba Real. Palacio Gótico : Los trabajos se centrarán en los portalones y ventanas del Salón de los Tapices y los accesos a los jardines.

: Los trabajos se centrarán en los portalones y ventanas del Salón de los Tapices y los accesos a los jardines. Áreas de acceso: Se incluyen el portalón de la Portada del Apeadero y el portalón de acceso al Patio de Banderas, elementos sometidos a un fuerte desgaste por el tránsito constante de personas.

Detalle de la puerta mudéjar del siglo XIV. / José Ángel García

El contrato tendrá una duración total de 35 meses, con una fecha de inicio estimada para el 1 de enero de 2026. El programa se divide en dos etapas:

Fase 1 (puesta a punto): Durante los primeros tres meses, los esfuerzos se concentrarán en la restauración inicial y puesta a punto de los portalones de la fachada del Palacio Mudéjar, el acceso al Patio de Banderas y las celosías de las Salas de los Infantes. Esta fase cuenta con un presupuesto específico de 31.978,30 euros (IVA excluido).

Fase 2 (mantenimiento periódico): Los 32 meses restantes se dedicarán a intervenciones programadas cada tres meses en la totalidad de las carpinterías del contrato. Este seguimiento constante es vital para detectar daños incipientes y aplicar tratamientos preventivos antes de que el deterioro sea irreversible.

Además, el pliego contempla un montante de 10.000 euros destinada exclusivamente a la reparación de daños imprevistos graves, como los derivados de accidentes o posibles actos vandálicos, asegurando que cualquier incidencia sea subsanada de inmediato.

Restauración de alta precisión

Una de las carpinterías históricas del Alcázar. / José Ángel García

Los expertos designados emplearán metodologías de vanguardia para la preservación de la madera y los metales asociados. Las tareas técnicas incluyen:

Limpieza especializada : Desempolvado mediante aspiración y brochas de pelo suave, junto con limpiezas en profundidad por vía húmeda tras realizar pruebas de solubilidad.

: Desempolvado mediante aspiración y brochas de pelo suave, junto con limpiezas en profundidad por vía húmeda tras realizar pruebas de solubilidad. Tratamientos biocidas : Aplicación de sustancias curativas y preventivas contra xilófagos (insectos que devoran la madera) y hongos, utilizando técnicas de inyección en orificios y saturación con brocha.

: Aplicación de sustancias curativas y preventivas contra xilófagos (insectos que devoran la madera) y hongos, utilizando técnicas de inyección en orificios y saturación con brocha. Consolidación y protección : Se realizará el enchuletado de grietas, la fijación de decoraciones de estuco y la aplicación de capas de protección química para homogeneizar el color de las maderas rozadas.

: Se realizará el enchuletado de grietas, la fijación de decoraciones de estuco y la aplicación de capas de protección química para homogeneizar el color de las maderas rozadas. Cuidado de metales: Protección de elementos de hierro (cerrojos, bisagras) y cobre, eliminando la herrumbre y aplicando resinas acrílicas con aditivos antioxidantes.

Una de las prioridades del patronato es que estos trabajos interfieran lo menos posible en la visita turística. Para ello, se instalarán cerramientos estéticos en las zonas de trabajo y se mantendrá una limpieza escrupulosa, evitando la acumulación de materiales fuera de las áreas permitidas. Asimismo, la empresa deberá cumplir con estrictas normativas de sigilo profesional y protección medioambiental, evitando emisiones o ruidos molestos durante la visita.

Con este plan, el Real Alcázar no sólo protege su estructura material, sino que asegura que la maestría de los carpinteros de siglos pasados siga asombrando a los visitantes por muchas décadas más.