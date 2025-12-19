Los 'cuñados' le amargan la Navidad a la mitad de los sevillanos: estas son las conclusiones de un estudio pionero que confirma el estereotipo

El prototipo de 'cuñado' sevillano, en una imagen generada por IA a partir de las descripciones de los encuestados.

Sevilla ya respira Navidad por sus cuatro costados, desde el alumbrado a las administraciones de loterías, pasando por una nutrida agenda de ocio. Un año más la ciudad se prepara para recibir con ilusión unas fiestas en las que, no obstante, no dejan escapatoria a sus tópicos más molestos. Y no nos referimos al ruido o las aglomeraciones, sino al estereotipo de 'cuñado' con el que, con casi toda probabilidad, coincidiremos en la próxima cena de Nochebuena.

Un estudio pionero realizado por la web de comparaciones y reseñas Casino.org ha encuestado a 10.000 personas en toda España para hacer un retrato del particular Grinch patrio. El 90,2% de los sevillanos conoce a alguien que cumple con el perfil de 'cuñado', es decir, una persona con un afán imparable por imponer su opinión, lanzar comentarios inoportunos y llenar de tensión los encuentros familiares. Lo más llamativo, que el 55,8% de los encuestados afirma que la presencia de estos 'cuñados' les impide disfrutar plenamente de las navidades.

El 70% de los cuñados 'sevillanos' trata de imponer su opinión en las citas festivas

El 37,5% sevillanos deberán coincidir con un familiar o amigo 'cuñado' en al menos dos ocasiones estas fiestas, la mayoría en Nochebuena y el Día de Reyes. En contraste, un 46,2% 'sufrirán' los temidos comentarios cuñadiles durante todas las reuniones navideñas.

El 'cuñado' sevillano es, normalmente, un hombre (81,9%), de entre 45 y 60 años, de baja estatura y poco atractivo, con tendencias políticas de centro (31,6%). El estudio concluye que la mayoría de los conflictos se originan cuando tratan de imponer su opinión (68,5%) o profieren comentarios de mal gusto (57,1%) o se entrometen en la vida privada de sus familiares y amigos (50,3%). Un 7,1% se reconoce en esta descripción.

Los encuestados admiten que, ante este tipo de situaciones desagradables que generan los 'cuñados', un 59% le entra al trapo y un 43,8% busca cambiar de tema para evitar discusiones.

¿Por qué los 'cuñados' nos irritan tanto? Mucho narcisismo y poco 'hate'

El psicólogo y profesor de intervención sociocomunitaria, Joan Gea, define a los 'cuñados' como personas narcisistas cuya "búsqueda constante de validación suele eclipsar las necesidades del resto" en el contexto de convivencia navideña. "Reconocer su inseguridad subyacente permite poner límites internos y preservar la estabilidad emocional durante las fiestas", aconseja este experto.

Otra de las características atribuidas a los 'cuñados' es su tendencia a alardear de las virtudes que cree tener. En Sevilla, estas personas suelen presumir de dar buenos consejos de vida (84,2%), destacar en tareas manuales como el bricolaje (75,1%) o de sus habilidades para conducir (51,2%).

Los temas preferidos por los 'cuñados' sevillanos son la política (88,3%), sus batallitas personales (61,2%), economía (58,9%), deportes (47%) o asuntos internacionales (38,1%), entre otros. Además, este perfil cuenta con cada vez más presencia en Internet y redes sociales, especialmente en X (58,2%), Facebook (51,5%) o Instagram (47,3%). Sin embargo, la mayoría de los encuestados (80,7%) cree que no las utilizan para proferir mensajes de odio.