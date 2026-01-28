Una decena de obras municipales de Sevilla se paralizan por las fuertes lluvias

Operarios de Movilidad cierran el acceso de un sentido de la ronda Supernorte por balsas de agua.

Una decena de obras públicas en Sevilla se encuentran actualmente paralizadas como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas. Los trabajos afectados corresponden en su mayor parte a actuaciones ligadas a la empresa metropolitana de aguas (Emasesa), y en menor medida a obras de Urbanismo y a la ejecución de la segunda fase del Tranvibús, que llegará hasta el Duque.

Desde Emasesa se confirmó este martes que todas las obras que acomete en la ciudad están paradas por las fuertes precipitaciones, pero que se reanudarán en cuanto pare de llover.

El problema es que los meteorólogos vaticinan que vamos a tener agua hasta la primera parte febrero, lo que significa que estos proyectos van a sufrir retrasos en los plazos de ejecución. La situación es relevante teniendo en cuenta que de aquí al inicio de la Semana Santa (29 de marzo) deben estar las calles expeditas para el paso de las cofradías.

Esta circunstancia complica la planificación de los trabajos y retrasa los plazos inicialmente previstos, con el consiguiente impacto en la movilidad y en el día a día de los vecinos de las zonas afectadas.

Emasesa aclara que las actividades que no puedan continuar hasta que se acaben las lluvias son las actuaciones de aglomerado y la colocación de pavimentos, si bien los trabajos de conexiones de canalizaciones pueden avanzar a un ritmo más lento.

Entre las intervenciones paralizadas por la borrasca figuran las que ejecuta la empresa metropolitana de aguas, Emasesa, en las calles Pagés del Corro, Méndez Núñez, Teodosio, Júcar, Fuselaje y Dueñas, así como en las vías de servicio de Kansas City y Guadalbullón.

Por parte de la Gerencia de Urbanismo, la obra afectada por el agua es la remodelación del firme de la SE-20, ronda Supernorte, adjudicada a Martín Casillas por 5,8 millones de euros (IVA incluido). Urbanismo no puede precisar hasta cuándo se mantendrá la obra paralizada en esta vía clave para el tráfico.

Y en Movilidad, la principal afectación se refiere a las obras del Tranvibús, la plataforma segregada para la línea de autobús 100% eléctrico. El Tranvibús mantiene con obras hasta el momento un lateral de la calle José Laguillo, así como el eje desde Martín Villa hasta las setas de la Encarnación.

El lunes 2 de febrero se extenderá el corte de tráfico a toda la calle Imagen. La entrada al aparcamiento de Imagen se seguirá realizándose por la Plaza de San Pedro y por Imagen, mientras la salida se efectuará por Santa Ángela de la Cruz, Alcázares, Plaza de la Encarnación e Imagen. La parada de taxi de Imagen se traslada a la Plaza del Cristo de Burgos en el lado este, para facilitar la salida hacia Almirante Apodaca.