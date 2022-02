La profesora Mercedes Lomas se presenta a defensora universitaria en la US

El claustro de la Universidad de Sevilla (US) ha celebrado una sesión extraordinaria este lunes para la presentación de la profesora Mercedes Lomas Campos como candidata a ocupar la Defensoría Universitaria.

La profesora Lomas Campos es catedrática de Escuela Universitaria desde 2004, adscrita al departamento de Enfermería. Junto con la docencia, la mayor parte de su vida universitaria ha estado ligada a la gestión y además lleva más de una década siendo claustral. Su labor docente y de gestión le han permitido desarrollar su compromiso social con la comunidad universitaria. Ha sido mediadora en algunos conflictos consiguiendo mejorar el clima laboral y la dinámica de relaciones en el ámbito de su competencia.

Precisamente, la profesora Mercedes Lomas ha destacado durante su intervención que “es precisamente ese trabajo que creo, modestamente, he desarrollado con plena dedicación, el no pasar de puntillas frente a cualquiera a quien pueda tender mi mano y esa lucha en el intento de paliar situaciones injustas, ante las que sale mi gran punto de rebeldía, los que me han animado a aceptar este nuevo reto y me trae a someterme a la decisión de este claustro”.

La sustituta de Álvarez Ossorio

La candidata, propuesta a sustituir en la Defensoría Universitaria al profesor Fernando Álvarez Ossorio, ha comparecido ante los claustrales para presentar las líneas que sustentan su candidatura y la visión que tiene sobre este órgano. “La Defensoría Universitaria ha sido clave para propiciar cambios normativos que permitieran, por ejemplo, al alumnado disponer de un sistema de becas y de matriculación acorde y sensible con las dificultades económicas que venimos soportando desde hace ya un tiempo”, ha recordado la profesora , para quien, además, se trata de un órgano que “ha asesorado sobre las necesidades y la garantía de los derechos de quienes conformamos la comunidad universitaria, con efectividad y ejemplaridad en su colaboración con otras instituciones garantes de la equidad en su lucha contra la desigualdad por índole de género, país de procedencia, capacidades singulares o necesidades laborales”.

“Mi intención es intensificar esta colaboración con las instituciones. Se ha propiciado la resolución de conflictos, a través de uno de los procedimientos que se me antoja más valioso y gratificante, como es la mediación, y donde las actuaciones de la Defensoría demuestran que la escucha empática de las partes implicadas, el análisis de los factores intervinientes y la búsqueda compartida de soluciones son, más que nunca, herramientas que resuelven situaciones en las que muchas veces los problemas de comunicación, la subjetividad, la falta de voluntad o de compromiso aparecen para hacer más difícil la convivencia en los distintos entornos de nuestra universidad”, añade.

Para Lomas Campos, es importante que la Defensoría sea un órgano conocido tanto por el alumnado de nuevo ingreso como por el profesorado y personal de administración y servicio de reciente contratación, “especialmente y en ambos casos, de aquellos que puedan tener más dificultades”. La candidata se compromete a difundir el servicio de la Defensoría “para quienes puedan sentir, en algún momento, que sus derechos pueden estar siendo vulnerados, aunque ya tengan mayor recorrido académico o profesional". De ahí que considere fundamental la potenciación de los recursos digitales de los que dispone este órgano, en aras de amplificar su alcance en la comunidad universitaria.

Actitud preventiva

En este contexto, la profesora Lomas Campos ha puntualizado que “la Defensora Universitaria no debe basar sus actuaciones exclusivamente en la demanda que realice la comunidad; muy al contrario, debe conocer la realidad de los centros y organismos de nuestra universidad y las necesidades sentidas que pueda tener el personal de todos los estamentos que la conforman para efectuar recomendaciones o detectar conflictos que surjan relacionados con derechos y libertades". "Por tanto, las reuniones para audición con los equipos que dirigen los centros, con el profesorado, el alumnado y personal de administración y servicios se me hacen, a todas luces, imprescindibles”, ha puntualizado.

El Estatuto de la Universidad de Sevilla recoge en su artículo 24 que el Defensor/a será elegido por mayoría absoluta del claustro, cuyos miembros votarán la candidatura de la profesora Mercedes Lomas Campos el próximo 17 de febrero. Se ha fijado el periodo del 14 al 16 de febrero para el voto anticipado.