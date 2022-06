Una joven demanda a la Junta para poder ver con más frecuencia a sus hermanos en un centro tutelado

Una vida difícil y que ahora se ha vuelto más complicada. Es el resumen de la la historia de Greyce Medina, de 24 años, a la que no le ha quedado otra opción que llevar a los tribunales al Gobierno andaluz para reclamar ver con mayor asiduidad a sus hermanos menores tutelados por la Junta. La joven ha presentando una demanda en el Juzgado de Familia de Sevilla después de que el centro en el que viven sus familiares sólo les permita encuentros dos horas al mes.

Empecemos por el principio. Los hermanos de Greyce Medina, de 16 y 14 años, quedaron bajo el amparo de la Junta, mediante la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, en 2021 cuando, por circunstancias familiares, la joven quedó como su único familiar directo y la única persona adulta con posibilidad para educarlos, pero no poder hacerse cargo de ellos por su situación económica. Es entonces cuando entran en un primer centro de menores tutelado. De ahí pasaron a otro y, según apunta la demandante, empezó a fraguarse la "pesadilla" que los tres hermanos están viviendo en estos momentos.

"Al principio, tras varias valoraciones de los técnicos con resultados favorables, me dieron la visita sin supervisión durante cinco horas al día dos sábados al mes", explica la demandante. Hasta aquí, todo conforme. Sin embargo, la situación cambió a a partir del día 5 de febrero. "Reconozco que alcé la voz, que me irrité. Me llamaban en cada visita cinco minutos antes de la hora acordada para preguntarme qué donde estaba porque tenía que reunirme con mis hermanos y un día estallé. Les dije que estaba aparcando, que no me tenían que llamar para eso y que mi visita era dentro de cinco minutos", explica la joven. "Como represalia a esa conversación, en la que, insisto, pude gritar un poco, pero sólo fue eso en un llamada que no duró ni 30 segundos, la educadora me amenazó con llevarse a mis hermanos y dejarme sin verlos", añade. Y así asegura que se hizo. Al lunes siguiente, según cuenta Greyce Medina, y recoge la demanda a la que ha tenido acceso este periódico, la joven recibió una llamada de la directora del centro en la que se le comunicaba una restricción de las visitas. Desde entonces, sus hermanos sólo la han visto dos horas al mes.

"La situación de mis hermanos es horrible. Lo están pasado muy mal. El nivel de unión que tenemos los tres es difícil de entender desde fuera. Nuestra vida no ha sido fácil. Nosotros siempre hemos sido los tres para todo. Venimos de una familia difícil, por circunstancias diversas, y siempre nos hemos tenido entre nosotros. Yo he tenido un papel fundamental para ellos y para ellos lo soy todo. Están rezando para que me quiten esta restricción porque ellos quieren verme. Son las únicas personas a las que puedo abrazar cuando tengo un problema y no los tengo. No es justo lo que nos está pasando", lamenta muy afectada la joven.

La Junta defiende que todas las medidas acordadas con menores y sus modificaciones siempre se notifican a los progenitores

En su demanda judicial, Medina subraya que la Junta asumió la tutela provisional de sus dos hermanos en mayo de 2021, pero no le trasladó la resolución con el régimen de visitas, que estableció sin haber escuchado ni a los menores ni a ella. El abogado que ha interpuesto la demanda contra la Junta, Manuel Pérez Peña, admite que "no puede ser admisible que a dos menores en plena adolescencia, y muy cerca de cumplir la mayoría de edad, se les limite la relación con el único familiar directo que tienen sin una causa justificada y sin que, en este caso, su hermana, suponga ningún peligro para los menores, máxime, teniendo la edad que tienen". "¿Qué le tiene preparado la Junta de Andalucía a esa hermana que en breve tendrá 18 años y de la que dejará de hacerse cargo? Con un régimen de visitas tan restrictivo, que impide la más mínima relación entre hermanos, lo único que van a conseguir es el distanciamiento entre ellos. Tendrán que mantener el contacto con su hermana, que es lo único que tiene y no romper el vínculo porque no dejan que se vean", insiste el letrado en declaraciones a este periódico.

Por todo ello, la joven reclama "recuperar los lazos de unión" con sus hermanos pudiéndolos ver con mas frecuencia. Para ello, la demanda recoge un régimen de visitas, "ajustado a derecho" -según su abogado- y reclama pasar juntos dos sábados completos al mes y cuatro días de sus vacaciones de verano, además de algunos días en Semana Santa, Feria de Sevilla y Navidad. En cuanto al contacto telefónico, actualmente de 10 minutos con cada uno de ellos dos días a la semana, la demanda solicita ampliarlo a conversaciones diarias como mínimo de 15 minutos de duración.

"Ella no pide una tutela, que sería lo complicado, ella sólo pide verlos. No es justo que por un mal día que alzara la voz a una educadora del centro porque se sentía agobiada la castiguen de esta forma. Es todo muy injusto", concluye el letrado.

Por su parte, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que ostenta la tutela de los menores hasta que cumplan la mayoría de edad, asegura no tener constancia "de momento" de la citada demanda en el Servicio de Protección de Menores de Sevilla. En cuanto al caso en sí, no dan ningún tipo de explicación al estar la información requerida ligada a menores, pero sí afirma que "todas las medidas acordadas con menores y sus modificaciones siempre se notifican a los progenitores".