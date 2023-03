La demanda de vivienda en Sevilla capital supera las 35.000 pero no hay suelo para cubrirla

La promotora inmobiliaria Aedas Homes ha alertado este lunes de que en Sevilla capital hay una demanda de 35.000 viviendas nuevas en compra para los próximos diez años, pero la falta de suelo disponible ("suelo urbanizado apto para edificar") impide que se cubra esa demanda, a diferencia de lo que sucede en el Aljarafe y Dos Hermanas, lo que genera que la demanda se vaya a estos otros municipios del área metropolitana y que la capital pierda habitantes en su censo de población.

Con las viviendas que están en marcha en la capital apenas se cubre el 36% de esa demanda, según los datos facilitados por el nuevo director territorial de Aedas Homes para Andalucía y Canarias, José Ignacio Fernández, y por su gerente de comunicación Jorge Salido.

Los datos de la demanda de 35.000 viviendas en Sevilla capital forman parte de un estudio realizado por la empresa de tasación inmobiliaria TINSA, la consultora JLL y Aedas Homes. Según este análisis en esta demanda no se incluye el alquiler.

Entre las causas de la falta de suelo urbanizado en Sevilla capital, el director territorial abundó en que se debe a dos factores. En primer lugar, esos suelos no cuentan con las infraestructuras (conexiones viarias) necesarias que se proyectaron en el plan urbanístico de 2006, a diferencia de lo que sucede en Mairena del Aljarafe y Dos Hermanas, donde sí hay una alta concentración de desarrollo urbanístico a donde se encauza la demanda de vivienda. En segundo lugar, hay una ausencia de promotores sólidos con acceso a la financiación para urbanizarlos que puedan producir lo que el mercado demanda.

Aedas Homes pide que se tenga en cuenta que la situación de Sevilla capital: que "sigue habiendo una demanda muy inferior a la oferta existente y esa tónica se va a mantener" en los próximos diez años. "Hace falta más capital, más suelo urbanizado y más empresas apostando por producir en Sevilla capital lo que el cliente quiere", señala José Ignacio Fernández.

El directivo de Aedas Homes está convencido de que la capital puede recuperar una parte importante de la población que se fue al Aljarafe cuando mejore su oferta de viviendas.

Sobre el alquiler, Fernández responde que en Sevilla tiene que crecer más el alquiler de vivienda, y que actualmente esta oferta no se está produciendo de forma profesionalizada.

Los pocos suelos urbanizados de Sevilla capital

La gestión del suelo por parte del Ayuntamiento de Sevilla actual tampoco está mejorando respecto a los años posteriores al PGOU de 2006, admite Aedas Homes. "No está mejorando", responde Fernández. "Palmas Altas es de los pocos suelos que se están urbanizando. También tenemos los suelos de Avenida de Jerez, de Artillería y los de Hacienda del Rosario", lamenta. Por contra, entre los suelos por urbanizar en Sevilla destacan Buen Aire, Santa Bárbara y el Pítamo Norte.

"La mayoría de los suelos que vienen del plan de 2006 no se están urbanizando", recalca el director territorial. "¿Por qué no se urbaniza? Porque no se financia la transformación de suelo. Hay muy pocas empresas profesionales en la transformación de suelo y para las entidades financieras no es su principal preocupación. Están financiando promociones finalistas", añade.

El problema de financiación está afectando a todas las empresas promotoras en todos los municipios. La ventaja en otras localidades que han gestionado mejor su suelo es que "otros municipios tenían suelo clasificado, urbanizado o en estado de semiurbanización que se han ido completando o colmatando, por eso la concentración de desarrollo urbanístico", como ha hecho Dos Hermanas con Entrenúcleos, Córdoba o Málaga en Teatinos.

El director territorial recuerda que en Sevilla el Ayuntamiento recogió "350 millones" de los convenios urbanísticos firmados con los promotores (según el Ayuntamiento fueron 172 millones) para acometer la construcción de esas infraestructuras (sistemas generales), pero ese dinero se perdió por el camino. "Ese dinero en los suelos no está", lamenta Fernández, que estuvo en una de las empresas afectadas por este asunto. La patronal de los constructores y promotores de Sevilla (Gaesco) llegó a denunciar al Ayuntamiento en los tribunales, pero retiró la demanda tras un acuerdo con el Ayuntamiento.