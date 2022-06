La lucha de Olga para que su hija con necesidades especiales vaya al colegio en igualdad de condiciones

Sentir que tu hijo está en inferioridad de condiciones que el resto de sus compañeros de clase. Es la amarga sensación que está viviendo Olga Salmerón, mamá de la pequeña Alba, una menor de cinco años que padece una enfermedad rara de la que sólo hay unos 40 casos en España, el Síndrome Deleción 1p36, que le supone importantes dificultades a nivel motórico y cognitivo y que, por ella, se ha encontrado con un problema inesperado de cara al próximo curso escolar.

Su delicada situación, tras una revisión del dictamen de escolarización por la que ha pasado de modalidad B a C, requería que, a la hora de cambiar de etapa, de Infantil a Primaria, sólo pudiera optar a uno de los tres colegios de la zona en los que la menor tenía ya una plaza reservada por adscripción directa del mismo con su actual escuela de Infantil, el CEIP Prácticas, al ser éste el único de los tres que cuenta con el aula especial de Unidad Específica, llamadas aula Pluri, en la que quedarían cubiertas las necesidades educativas y sociales de la menor. Siendo éste, además, el único de los 23 que hay en toda la zona de escolarización que le pertenece, en el barrio de Nervión, que ya contaba con la misma.

Sin embargo, la ausencia de plazas vacantes en esa aula, con capacidad sólo para seis alumnos, y la negativa de la Consejería de Educación de crear una plaza más en el centro para ella e incluso en otros cuatro próximos al mismo que se habrían ofrecido a conformar esa clase necesaria para ella, la menor tendrá que hacerse cada día más de dos kilómetros y medio para llegar el centro donde la Junta ha decidido crear el aula especial para Alba, en el CEIP Maestra Isabel Alvárez.

"Es de los colegios más alejados al domicilio de la única menor de la zona de escolarización que ha solicitado aula Pluri cuando existen múltiples opciones de centros cercanos al mismo de los cuales, incluso, hay cuatro que se han ofrecido a crear el aula especial para ella de cara al próximo curso y ha sido rechazado", denuncia la familia.

La madre cuenta que la de su hija es "la única solicitud sin vacante para aula Pluri en la zona" que, además, presenta severas dificultades motóricas. "Queremos saber por qué plantearse crear un aula especialcon unidad específica en un centro alejado del domicilio siendo la única solicitud sin vacante para aula Pluri en la zona, que además tiene dificultades motóricas, y habiéndose ofrecido varios centros cercanos al domicilio. Si al final han tenido que invertir los recursos, ¿no habría sido más fácil aceptar las ofertas de los centros más cercanos a nuestra casa o desdoblar el aula que ya existe en el colegio donde hemos solicitado la plaza?", se pregunta desesperada.

Olga no entiende los motivos del Gobierno regional ante una maniobra, según entiende, con tintes "discriminatorios". "Solicitamos saber cuáles son las medidas que toma la Delegación de Educación en Sevilla de la Junta de Andalucía para no ofrecer por adscripción directa una plaza a nuestra hija en uno de los centros adscritos en igualdad de condiciones que para el resto del alumnado sin hacer discriminación. Imagínese que un alumno o alumna matriculado en CEIP Prácticas a mediados de curso cambia la modalidad de su dictamen a C, ¿no tendría plaza directamente en el mismo centro? ¿No tiene el mismo derecho una alumna procedente de adscripción directa?", insiste Olga, que lamenta que la única comunicación sobre sus demandas que ha recibido desde Delegación es la posibilidad de solicitar una beca de transporte que, sostiene, "consiste en un bonobús para cubrir los traslados de la niña". "Y ni siquiera tenemos línea directa", argumenta Olga.

Pero hay más. Según destaca la familia de Alba, la menor será la única con necesidades específicas para un aula Pluri escolarizada en la clase de nueva creación en el CEIP Maestra Isabel Álvarez. Asegura que el resto de alumnos que formarán parte de la misma serán menores con trastorno del espectro del autismo (TEA); es decir, con necesidades muy diferentes a las que rigen las aulas Pluri, a los que, denuncian, "Delegación ha llamado para ofrecerles esta aula y satisfacer así su necesidad de trasladarse a este zona pese a que ya tenían plaza en otros centros". "Quien hace la ley hace la trampa", añaden.

Por todo ello la familia se ha movilizado para que la Delegación Territorial de Educación y Deporte atienda su demanda y permita a la pequeña Alba empezar su nueva etapa educativa en igualdad de condiciones al resto de sus compañeros. El caso ha sido puesto en manos de un abogado, con el que la familia ha presentado un recurso de alzada ante la Delegación de Educación y, además, ha sido elevado a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, mediante la presentación de una queja oficial ya en curso.

Este periódico ha intentado contactar con la Delegación de Educación para incluir su versión ante este caso sin que haya sido posible.