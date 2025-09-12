Denuncian el mal estado del Postigo de Abd-el-Aziz, uno de los accesos históricos al Alcázar

Un estado de conservación bastante precario. El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento ha denunciado la situación que atraviesa el llamado Postigo de Abd-el-Aziz, también conocido como Arco de la Plata o Arco de la Victoria. Esta puerta de época islámica, que formaba parte del conjunto defensivo del Real Alcázar, presenta numerosos desconchones en sus paramentos que dejan ver su fábrica.

Los concejales de Vox Cristina Peláez y Gonzalo García de Polavieja han visitado esta semana el postigo para comprobar y denunciar su situación tras las denuncias vecinales. “Visitamos, alertados por vecinos, el Arquillo de la Plata (Postigo de Abd-el-Aziz), una joya arquitectónica que forma parte de la Historia de Sevilla tan desconocida como olvidada. Urge una limpieza y restauración que recupere el esplendor de la que fue una de las principales puertas del Alcázar”, señaló Vox en sus redes sociales.

Desde el Postigo de Abd-el-Aziz partía un lienzo de la muralla hasta la Puerta de Jerez donde comenzaban las murallas defensivas de la ciudad. Este espacio recibe este nombre por la cercana torre de Abd-el-Aziz, que lleva años sin identificar, pese a su importancia, y sumida en una importante degradación. También tiene un profundo significado histórico para la ciudad, puesto que la tradición cuenta que en ella ondeó por primera vez el pendón de San Fernando tras la conquista de la ciudad en el año 1248.

El Postigo de Abd-el-Aziz. / Juan Carlos Vázquez

Estos lugares históricos deben su nombre al emir Abd-el-Aziz ibn Musa que residió en Ishbiliya entre el 714 y el 719. La torre constituía el vértice de una muralla palatina de la que forma parte el postigo. Tras las excavaciones arqueológicas realizadas hace algunos años en el Patio de la Montería y del Príncipe, se puso de manifiesto que esta torre, de construcción hexagonal, formó parte del proceso de ampliación defensiva del Real Alcázar. Debió construirse a mediados del siglo XII. La torre conectaba con la Torre de la Plata y con el Postigo del Carbón, continuando hacia el oeste hasta llegar a la Torre del Oro, la de mayor importancia como señalan sus doce caras.