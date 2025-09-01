Denuncian el peligro que provocan unos caballos sueltos en el parque de la Vega de Triana

El problema de los caballos sueltos en el parque de la Vega de Triana vuelve a la escena. Beatriz Fernández, vecina de la zona, afirmó haberse cruzado el sábado 23 de agosto con dos equinos en plena zona de paseo y denunció la falta de control sobre estos animales. Ese día, alrededor de las 19:30 horas, Fernández paseaba con su marido y su perro cuando se topó con dos caballos en uno de los caminos del parque.

Aunque los animales no mostraron un comportamiento agresivo, los vecinos consideran que su presencia supone un riesgo, especialmente para los niños y las mascotas que frecuentan la zona. "No nos hicieron nada, pero me parece un peligro. En un parque con tantas familias en algún momento les van a dar una coz a alguien", aseguró Fernández.

La mujer explicó que, al comentar lo sucedido con otros vecinos de la zona, varios le respondieron que la presencia de caballos en el parque ya se ha convertido en algo habitual. “Me dio la impresión de que el problema está normalizado, como si fuera lo más normal del mundo ver caballos sueltos aquí”, señaló. Varios de los paseantes se refirieron a los caballos como "los potrillos", algo que evidencia que no es una circunstancia puntual. Este periódico publicó denuncias de vecinos en 2018 y 2023 sobre la presencia de caballos sueltos en el parque de la Vega de Triana. Desde hace ocho años, estos animales aparecen de forma intermitente en la zona. En su momento, se documentó, por una vecina de la zona, un grupo de unos 20 equinos corriendo por el parque sin control.

El sábado, Beatriz Fernández llamó a la Policía Local para que acudiese a comprobar la situación e hiciera algo para llevarse los caballos. Varios agentes se presentaron en el lugar. Los residentes criticaron además la falta de limpieza derivada de la situación. “Es muy desagradable, los caballos dejan excrementos por el camino y no es comparable con los que pueden llegar a dejar los perros”, explicó.

Fuentes municipales confirmaron a este periódico que, por el momento, solo tienen constancia de un caso actual. El Ayuntamiento ha contactado con el propietario de los dos caballos implicados, que se comprometió a resolver la situación en los próximos días. Si no lo hace, el Ayuntamiento afirmó que se hará cargo de la recogida de estos animales. El coste se pasará al dueño, junto con una sanción, advirtieron desde la administración local, que también aseguró estar en contacto con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Los caballos no han sido los únicos animales que se han dejado ver por el parque. Beatriz Fernández añadió que, en las inmediaciones del paseo del río, una zona más alejada del parque también ha visto rebaños de ovejas y más caballos. Según su testimonio, cree que el propietario de un cortijo cercano deja salir a los animales para que pasten, aunque sin vigilancia suficiente, lo que provoca que terminen deambulando por el parque. “No sé hasta qué punto es legal que los caballos pasten aquí en vez de en las hectáreas sé su propio cortijo”, cuestionó.

Año tras año, las quejas por caballos sueltos en el parque de la Vega de Triana se repiten. Caballos sin supervisión que pastan por el parque. Zonas altamente transitadas por familias con niños y vecinos con sus perros se han convertido en lugares por los que hay que pasear con precaución.