ALFOMBRA ROJA
Todas las imágenes de la alfombra roja de la gala de los Premios Goya 2026
Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla
Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla / Antonio Pizarro

Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla

Una preboda imperial con bulla

28 de febrero 2026 - 20:09

Sevilla conmemora los 500 años de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal

Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla
1/19 Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla / Antonio Pizarro
Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla
2/19 Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla / Antonio Pizarro
Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla
3/19 Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla / Antonio Pizarro
Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla
4/19 Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla / Antonio Pizarro
Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla
5/19 Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla / Antonio Pizarro
Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla
6/19 Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla / Antonio Pizarro
Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla
7/19 Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla / Antonio Pizarro
Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla
8/19 Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla / Antonio Pizarro
Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla
9/19 Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla / Antonio Pizarro
Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla
10/19 Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla / Antonio Pizarro
Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla
11/19 Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla / Antonio Pizarro
Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla
12/19 Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla / Antonio Pizarro
Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla
13/19 Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla / Antonio Pizarro
Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla
14/19 Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla / Antonio Pizarro
Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla
15/19 Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla / Antonio Pizarro
Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla
16/19 Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla / Antonio Pizarro
Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla
17/19 Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla / Antonio Pizarro
Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla
18/19 Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla / Antonio Pizarro
Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla
19/19 Desfile de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla / Antonio Pizarro

También te puede interesar

Lo último

stats