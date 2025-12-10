TRÁFICO
Corte total de la calle Gerona desde Doña María Coronel a San Juan de la Palma

Detenido en Sevilla un hombre tras amenazar con un cuchillo a una doctora del Hospital Virgen del Rocío

El arrestado está a la espera de pasar a disposición judicial

La operación de la Policía Nacional en las Tres Mil Viviendas acaba con siete detenidos

El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla
El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla / M.G.

La Policía Nacional ha detenido este miércoles a un hombre por un delito de amenazas a una persona en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Los servicios de emergencias recibieron un aviso a las 10,50 horas debido a la presencia de un hombre con actitud agresiva en el Centro Hospitalario.

Esta persona habría amenazado con un cuchillo a una doctora y varios pacientes, aunque sin heridos.

Tras este aviso se dio parte a la Policía Nacional que posteriormente detuvo al hombre. El detenido está a la espera de pasar a disposición judicial, según han confirmado fuentes policiales.

