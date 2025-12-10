Detenido en Sevilla un hombre tras amenazar con un cuchillo a una doctora del Hospital Virgen del Rocío
El arrestado está a la espera de pasar a disposición judicial
La operación de la Policía Nacional en las Tres Mil Viviendas acaba con siete detenidos
La Policía Nacional ha detenido este miércoles a un hombre por un delito de amenazas a una persona en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Los servicios de emergencias recibieron un aviso a las 10,50 horas debido a la presencia de un hombre con actitud agresiva en el Centro Hospitalario.
Esta persona habría amenazado con un cuchillo a una doctora y varios pacientes, aunque sin heridos.
Tras este aviso se dio parte a la Policía Nacional que posteriormente detuvo al hombre. El detenido está a la espera de pasar a disposición judicial, según han confirmado fuentes policiales.
