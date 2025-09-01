Dos detenidos en Sevilla tras sustraer 80 litros de combustible en una gasolinera
El vehículo, sustraído en Cádiz, ha sido depositado en los almacenes municipales
Dos detenidos en Triana por el hurto de 65 barriles de cerveza
En la mañana de hoy la Policía Local ha procedido a la detención de dos personas en el Distrito Cerro-Amate por el robo de gasolina en la zona sur de Sevilla. Ambos se encuentran en las dependencias policiales. Se trata de una mujer y un hombre de 29 y 35 años, respectivamente, que han sustraído una cifra cercana a los 80 litros.
Emergencias Sevilla ha hecho público el suceso a través de Twitter aclarando que el vehículo en el que circulaban estos sujetos había sido sustraído en la provincia de Cádiz la semana pasada a este robo. El turismo se encuentra en los almacenes municipales.
Tras realizar las pesquisas necesarias así como la instrucción de las diligencias policiales, los detenidos serán puestos a disposición de la Autoridad Judicial.
También te puede interesar
Lo último