FÚTBOL
Última hora del mercado de fichajes: altas y bajas de Sevilla y Betis

Dos detenidos en Sevilla tras sustraer 80 litros de combustible en una gasolinera

El vehículo, sustraído en Cádiz, ha sido depositado en los almacenes municipales

Dos detenidos en Triana por el hurto de 65 barriles de cerveza

La Policía, junto a uno de los detenidos en el Distrito
La Policía, junto a uno de los detenidos en el Distrito / Emergencias Sevilla

En la mañana de hoy la Policía Local ha procedido a la detención de dos personas en el Distrito Cerro-Amate por el robo de gasolina en la zona sur de Sevilla. Ambos se encuentran en las dependencias policiales. Se trata de una mujer y un hombre de 29 y 35 años, respectivamente, que han sustraído una cifra cercana a los 80 litros.

Emergencias Sevilla ha hecho público el suceso a través de Twitter aclarando que el vehículo en el que circulaban estos sujetos había sido sustraído en la provincia de Cádiz la semana pasada a este robo. El turismo se encuentra en los almacenes municipales.

Tras realizar las pesquisas necesarias así como la instrucción de las diligencias policiales, los detenidos serán puestos a disposición de la Autoridad Judicial.

También te puede interesar

Lo último

stats