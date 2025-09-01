Dos detenidos en Sevilla tras sustraer 80 litros de combustible en una gasolinera

La Policía, junto a uno de los detenidos en el Distrito

En la mañana de hoy la Policía Local ha procedido a la detención de dos personas en el Distrito Cerro-Amate por el robo de gasolina en la zona sur de Sevilla. Ambos se encuentran en las dependencias policiales. Se trata de una mujer y un hombre de 29 y 35 años, respectivamente, que han sustraído una cifra cercana a los 80 litros.

Emergencias Sevilla ha hecho público el suceso a través de Twitter aclarando que el vehículo en el que circulaban estos sujetos había sido sustraído en la provincia de Cádiz la semana pasada a este robo. El turismo se encuentra en los almacenes municipales.

Tras realizar las pesquisas necesarias así como la instrucción de las diligencias policiales, los detenidos serán puestos a disposición de la Autoridad Judicial.