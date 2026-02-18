Diecisiete médicos han dejado Sevilla en lo que va de año para trabajar en otra provincia

La primera semana de huelga médica nacional ha vuelto a situar el foco en las condiciones laborales del colectivo y en el pulso abierto entre administraciones. Pero mientras el debate se libra en el terreno político, en Sevilla hay un dato que ofrece una medida concreta del malestar: desde el 1 de enero, un médico ha abandonado la provincia cada tres días para ejercer en otro destino.

No es una percepción ni una proyección, sino una estadística. Según los datos facilitados por el Colegio de Médicos de Sevilla a este periódico, en lo que va de 2026 han solicitado traslado 17 facultativos para trabajar fuera de la provincia. Puede parecer una cifra limitada, pero consolida una tendencia que no se ha frenado en los dos últimos años.

En 2025 se registraron 239 traslados de médicos colegiados en Sevilla a otras provincias españolas. En 2024 fueron 236. En total, 475 profesionales dejaron de ejercer en la sanidad sevillana en apenas dos ejercicios. No se trata de jubilaciones ni de bajas definitivas, sino de cambios de destino: médicos que continúan su carrera fuera.

El contexto no es menor. La huelga convocada con una semana de paro al mes hasta junio, si no hay acuerdo sobre el Estatuto Marco, registró en su segunda jornada un seguimiento del 30,43% en Sevilla, por encima de la media andaluza (25,12%), según el Servicio Andaluz de Salud. En toda Andalucía estaban llamados a secundarla casi 30.000 profesionales.

En paralelo, el Sindicato Médico de Sevilla ha convocado este miércoles una manifestación que partirá a las 11:00 horas desde la explanada del Hospital Universitario Virgen del Rocío y concluirá ante la Delegación del Gobierno en la Plaza de España (Torre Sur), como acto central de las movilizaciones en la provincia.

El cruce de acusaciones no ha tardado en llegar. La ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó esta semana que "500 médicos abandonan cada año Andalucía buscando mejores condiciones" y recordó que salarios, plantillas y jornadas dependen de las comunidades autónomas. El presidente andaluz, Juanma Moreno, reclamó al Ministerio "un esfuerzo decidido" para alcanzar un acuerdo que evite un conflicto prolongado y sus efectos sobre la asistencia.

Más allá del cruce de reproches, el dato sevillano introduce un matiz relevante en ese cruce de responsabilidades. Si el ritmo actual se mantuviera, 2026 volvería a cerrar con cifras similares a las de los dos años anteriores. Es decir, el flujo de salida no parece ligado exclusivamente a un episodio puntual de huelga, sino a un patrón sostenido en el tiempo.

En ese contexto, las reivindicaciones sobre guardias obligatorias, retribuciones y sobrecarga asistencial adquieren un respaldo estadístico. Cada traslado no es sólo un cambio administrativo. Es una plaza que debe cubrirse en un sistema que ya arrastra tensiones. Mientras el debate se centra en competencias y negociación, la movilidad creciente de médicos de médicos que optan por continuar su carrera fuera de Sevilla.