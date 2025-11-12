NAVIDAD
¿Qué diferencia hay entre el aviso naranja, amarillo y rojo de Aemet?

Los avisos meteorológicos cumplen una función fundamental para prevenir riesgos, coordinar la actuación institucional y proteger a la ciudadanía

Las lluvias, el viento y las tormentas ponen en aviso amarillo a gran parte de la provincia de Sevilla este jueves 13

El centro de Sevilla anegado.
El centro de Sevilla anegado. / Antonio Pizarro
Maquina Escribir
M. H.

Sevillla, 12 de noviembre 2025 - 12:41

La AEMET activa avisos meteorológicos para prevenir riesgos y coordinar la protección civil ante fenómenos meteorológicos adversos (FMA). Estos comunicados advierten de la probabilidad de lluvias, nevadas, viento, tormentas, temperaturas extremas o fenómenos costeros en áreas concretas. Se clasifican en amarillo, naranja y rojo, siguiendo estándares europeos, y cada color lleva aparejada una recomendación para la ciudadanía. ¿Qué implican en la práctica y cómo se aplican en el territorio?

Según la propia AEMET, un FMA es “todo evento meteorológico capaz de producir daños directos o indirectos a las personas y a los bienes y que, por tanto, puede generar impactos significativos”. La agencia observa y predice estos fenómenos y emite los avisos correspondientes. Las comunidades autónomas valoran el peligro, determinan las afecciones, activan protocolos y, en su caso, envían las alertas oportunas.

¿Qué tipos de avisos meteorológicos existen?

  • Aviso amarillo: peligro bajo. Se recomienda prestar atención a la predicción y seguir actualizaciones, sobre todo si se realizan actividades al aire libre.
  • Aviso naranja: peligro importante. Población vulnerable y bienes en zonas expuestas pueden sufrir impactos graves; se aconseja limitar actividades no esenciales y atender a las autoridades locales.
  • Aviso rojo: peligro extraordinario con daños muy graves o incluso catastróficos. Es imprescindible informarse en tiempo real, seguir indicaciones oficiales, evitar desplazamientos no urgentes y extremar las precauciones.
Avisos de la AEMET para Sevilla el jueves 13 de noviembre
Avisos de la AEMET para Sevilla el jueves 13 de noviembre / Aemet

Umbrales de lluvia en Sevilla

Los umbrales varían por provincia. En Sevillacampiña, Sierra Norte y Sierra Sur— para precipitaciones se aplican los siguientes criterios:

  • Amarillo: 40 litros/m² en 12 horas o 15 litros/m² en 1 hora.
  • Naranja: 80 litros/m² en 12 horas o 30 litros/m² en 1 hora.
  • Rojo: 120 litros/m² en 12 horas o 60 litros/m² en 1 hora.

¿Quién activa los avisos y con cuánta antelación?

La AEMET puede alertar de la posible llegada de FMA con hasta 72 horas de antelación. La información se actualiza de forma automática y está disponible para la ciudadanía y, de forma prioritaria, para las autoridades competentes en emergencias de las comunidades autónomas. Estas administraciones evalúan el peligro, determinan las afecciones sobre población y entorno, activan protocolos y remiten las alertas necesarias.

Impacto diferente según el territorio

La valoración del riesgo no es homogénea. Factores orográficos, urbanísticos y territoriales influyen en el impacto de un mismo fenómeno. Por eso, una tormenta o una nevada puede suponer riesgos distintos en alta montaña frente al centro de un área metropolitana, aun con idéntico aviso.

Competencias por administración

  • Estado (AEMET): emitir avisos sobre la llegada de fenómenos meteorológicos adversos.
  • Comunidades autónomas: alertar a la población en inundaciones, incendios o catástrofes, elaborar planes territoriales de emergencia y activar protocolos.
  • Inundaciones y DANAs: las comunidades autónomas elaboran planes de acción y protección civil. El Estado gestiona los grandes ríos intercomunitarios mediante las confederaciones hidrográficas, que informan en tiempo real a las autonomías para anticipar posibles inundaciones. En cuencas intracomunitarias la competencia es autonómica y, en tramos urbanos, municipal.

Recomendaciones de uso ciudadano

Ante cualquier aviso:

  • Consultar partes y actualizaciones de AEMET.
  • Atender siempre las indicaciones oficiales.
  • Planificar desplazamientos o actividades al aire libre según el nivel vigente.
