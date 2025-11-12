¿Qué diferencia hay entre el aviso naranja, amarillo y rojo de Aemet?

La AEMET activa avisos meteorológicos para prevenir riesgos y coordinar la protección civil ante fenómenos meteorológicos adversos (FMA). Estos comunicados advierten de la probabilidad de lluvias, nevadas, viento, tormentas, temperaturas extremas o fenómenos costeros en áreas concretas. Se clasifican en amarillo, naranja y rojo, siguiendo estándares europeos, y cada color lleva aparejada una recomendación para la ciudadanía. ¿Qué implican en la práctica y cómo se aplican en el territorio?

Según la propia AEMET, un FMA es “todo evento meteorológico capaz de producir daños directos o indirectos a las personas y a los bienes y que, por tanto, puede generar impactos significativos”. La agencia observa y predice estos fenómenos y emite los avisos correspondientes. Las comunidades autónomas valoran el peligro, determinan las afecciones, activan protocolos y, en su caso, envían las alertas oportunas.

¿Qué tipos de avisos meteorológicos existen?

Aviso amarillo : peligro bajo . Se recomienda prestar atención a la predicción y seguir actualizaciones , sobre todo si se realizan actividades al aire libre.

: peligro . Se recomienda a la predicción y seguir , sobre todo si se realizan actividades al aire libre. Aviso naranja : peligro importante . Población vulnerable y bienes en zonas expuestas pueden sufrir impactos graves ; se aconseja limitar actividades no esenciales y atender a las autoridades locales .

: peligro . Población vulnerable y bienes en zonas expuestas pueden sufrir ; se aconseja y atender a las . Aviso rojo: peligro extraordinario con daños muy graves o incluso catastróficos. Es imprescindible informarse en tiempo real, seguir indicaciones oficiales, evitar desplazamientos no urgentes y extremar las precauciones.

Avisos de la AEMET para Sevilla el jueves 13 de noviembre / Aemet

Umbrales de lluvia en Sevilla

Los umbrales varían por provincia. En Sevilla —campiña, Sierra Norte y Sierra Sur— para precipitaciones se aplican los siguientes criterios:

Amarillo : 40 litros/m² en 12 horas o 15 litros/m² en 1 hora .

: o . Naranja : 80 litros/m² en 12 horas o 30 litros/m² en 1 hora .

: o . Rojo: 120 litros/m² en 12 horas o 60 litros/m² en 1 hora.

¿Quién activa los avisos y con cuánta antelación?

La AEMET puede alertar de la posible llegada de FMA con hasta 72 horas de antelación. La información se actualiza de forma automática y está disponible para la ciudadanía y, de forma prioritaria, para las autoridades competentes en emergencias de las comunidades autónomas. Estas administraciones evalúan el peligro, determinan las afecciones sobre población y entorno, activan protocolos y remiten las alertas necesarias.

Impacto diferente según el territorio

La valoración del riesgo no es homogénea. Factores orográficos, urbanísticos y territoriales influyen en el impacto de un mismo fenómeno. Por eso, una tormenta o una nevada puede suponer riesgos distintos en alta montaña frente al centro de un área metropolitana, aun con idéntico aviso.

Competencias por administración

Estado (AEMET) : emitir avisos sobre la llegada de fenómenos meteorológicos adversos .

: emitir sobre la llegada de . Comunidades autónomas : alertar a la población en inundaciones , incendios o catástrofes , elaborar planes territoriales de emergencia y activar protocolos.

: en , o , elaborar y protocolos. Inundaciones y DANAs: las comunidades autónomas elaboran planes de acción y protección civil. El Estado gestiona los grandes ríos intercomunitarios mediante las confederaciones hidrográficas, que informan en tiempo real a las autonomías para anticipar posibles inundaciones. En cuencas intracomunitarias la competencia es autonómica y, en tramos urbanos, municipal.

Recomendaciones de uso ciudadano

Ante cualquier aviso: