El Distrito Sur clama por ser el único de Sevilla sin Cabalgata: "Alcalde, malaje, ¿dónde están los pajes?"

Cerca de 200 vecinos y vecinas se han concentrado este sábado en el Bulevar Poeta Manuel Benítez Carrasco, en una de las fronteras físicas donde comienza el Distrito Sur, para dejar claro al Ayuntamiento de Sevilla que no es de recibo ser la única gran zona de la ciudad que no tiene Cabalgata de Reyes Magos. Este distrito, tan emblemático por su lucha social en un entorno de pobreza y delincuencia no tiene desfile, perdió su desfile con la llegada de José Luis Sanz a la alcaldía, de ahí que su figura haya sido recurrente en algunos de los cánticos proferidos por los participantes. "Alcalde, malaje, ¿dónde están los pajes?", le han cantado los vecinos, muchos de los cuales llevaban banderas con el lema "Queridos Reyes Magos, os pido una cabalgata". Otras pancartas que se han visto aprovechaban la coyuntura para mezclar esta reivindicación con problemáticas variadas de los barrios, como "Menos ratas y más cabalgatas" o "En el Polígono Sur, hasta a la Estrella de la Ilusión le cortan la luz".

Al frente de la organización de esta protesta estaba José María Algora, director de la Asociación Familiar La Oliva, que aglutina a los más de 5.000 habitantes de este barrio. "Lo que ha indignado a la gente es que el alcalde tilde esto de anécdota", decía cuando ya se habían apagado los tambores, los silbatos y las latas arrastradas con cuerdas. "Los vecinos llevábamos organizando la Cabalgata desde hacía cuarenta años, con el apoyo del Ayuntamiento, hasta que el año pasado el delegado José Luis García dijo que el Ateneo Cultural era de izquierdas y lo organizó el Ayuntamiento. Y ahora se nos dice que es demasiado coste y nosotros decimos que otros distritos tienen tres o cuatro cabalgatas", lamentaba.

"Si se hubiesen reunido con nosotros con tiempo, habríamos buscado alternativas, pero nos cambiaron el pleno de la junta de distrito de diciembre a enero. Intentamos plantearlo en el de noviembre como pregunta de urgencia, pero la delegada Blanca Gastalver se negó porque no la presentamos por escrito. Nosotros nos enteramos de que no había Cabalgata por el Pleno del Ayuntamiento y la delegada lo confirmó en la junta extraordinaria del distrito a finales de diciembre", relataba también Algora, que ahora piensa trasladar el asunto a la junta que se celebrará en la segunda mitad de enero y al propio Pleno del Consistorio. El plan pasa por proponer la creación de una comisión de trabajo "para ir organizando ya la Cabalgata de 2026", apuntaba.

Imagen de la concentración celebrada este sábado en el Bulevar Poeta Manuel Benítez Carrasco. / D.S.

La protesta ha disfrutado del respaldo de varios representantes políticos de relevancia, como el exalcalde Antonio Muñoz. "Por segundo año consecutivo no hay Cabalgata en el Distrito Sur. El primer año, Sanz mintió porque lo achacó a que mi gobierno había consumido todo el presupuesto. Y en el segundo se ha quedado sin argumentos", denunciaba. "Es una insensibilidad extraordinaria y atroz. Hay muchos niños y niñas cuyos únicos Reyes Magos son los regalos que tiraba esta Cabalgata. Es inexplicable", añadía el actual portavoz del grupo municipal socialista, que precisamente preguntó al alcalde sobre este asunto en el último Pleno: "No supo darme ninguna explicación", recordaba.

Antonio Rodrigo Torrijos, antiguo teniente de alcalde y delegado del distrito por Izquierda Unida, también valoraba con tristeza que el Sur haya perdido una Cabalgata que "costó mucho trabajo traer". "¿Cómo es posible y qué explicación tiene que un territorio tan necesitado de cohesión social sea el único sin Cabalgata?", se preguntaba antes de rememorar una historia que simboliza la trascendencia de un evento así en una zona así: "En mi primera Cabalgata como delegado del Distrito había amenazas de cierto sector de la mafia y yo anduve kilómetros de un lado a otro para supervisar todo. De repente me tropecé con una señora que iba con el hijo y el chaval le preguntaba 'mama, ¿esto qué es?'. Y la madre le respondió 'esto es la Cabalgata de Reyes Magos'. Y el niño le volvió a preguntar '¿eso qué es?'. Ahí está la importancia de la Cabalgata en este territorio".

"El alcalde debería recuperar la sensibilidad y la discriminación positiva que implica que haya una Cabalgata digna en el Distrito Sur. No es de recibo que estigmatice un territorio que ya sufre muchas dificultades para alcanzar la igualdad social. Una de las cosas más gratificantes que me pasaron como delegado fue el primer año, 2004, ver la cara a tantos niños que hasta entonces no habían disfrutado de algo que sí disfrutaban otros barrios", añadía Rodrigo Torrijos.

La concentración, por lo demás, se ha desarrollado en un tono festivo y pacífico, aunque también ha tenido su punto luctuoso con un minuto de silencio por la reciente muerte del vicepresidente de la Peña Sevillista de La Oliva, José Manuel Moreno. Pero ese momento ha dado paso a otro de vítores para Mario, el joven que ha lanzado en change.org una campaña para que el Distrito Sur recupere su Cabalgata. Después, su hermana Sara ha leído un manifiesto con una mezcla de lamento y optimismo. "Nuestras calles estarán vacías el 6 de enero. El Ayuntamiento ha decidido privarnos de esta tradición que alegraba no sólo a los niños, sino también a los mayores", decía la joven. "No sólo es la falta de una celebración, es también una muestra más del abandono que sufren estos barrios. Haremos ruido para que no nos olvidéis", ha sentenciado.