Los vecinos del Distrito Sur se manifiestan el 4 de enero por la Cabalgata de Reyes Magos

Ha vuelto a suceder, pero esta vez las diferentes asociaciones han decidido que su carta a los Reyes Magos sea oída por toda la ciudad. El distrito Sur, por segundo año consecutivo se ha quedado sin cabalgata. Es el único distrito de la ciudad donde el 6 de enero los Reyes Magos no visitarán sus barrios después de más de cuarenta años de carrozas, caramelos y muchísima ilusión en una zona que también es Sevilla aunque demasiadas veces se olvide. En 2024 no hubo cabalgata porque el Ayuntamiento alegó "motivos de seguridad" después de que en 2023 se detectara que varios vehículos dispuestos para tirar de las carrozas carecían de seguro, entonces se realizó un pasacalles el 2 de enero. Este año, además de los heraldos organizados por diferentes hermandades y asociaciones, desde el gobierno local se ha optado por que Melchor, Gaspar y Baltasar estén sentados en la parroquia de Jesús Obrero donde entregarán regalos a los niños del barrio. La han denominado, en un juego con las palabras, "cabalgata estática".

Algo que no ha convencido a los vecinos. Más de 30 entidades sociales del Distrito han convocado una concentración el sábado 4 de enero, a las 12:00 en el Bulevar Poeta Manuel Benítez Carrasco, junto a la glorieta Miguel Ángel Blanco. Tres puntos diferentes del distrito se convertirán en punto de encuentro para los vecinos para emprender el camino hasta el lugar de la concentración: La sede de la asociación de vecinos Solidaridad (Las Letanías), el local de la asociación familiar La Oliva y la plaza del Alcalde Horacio Hermoso, en el Tiro de Línea. La hora de la cita será a las 11:00. Un acto, como ellos lo han definido, "en defensa de la Cabalgata de Reyes Magos del Distrito Sur" en el que llaman a la participación de los vecinos "por el derecho a la ilusión de los niños". Será una reivindicación pacífica pero que dará mucho ruido "porque queremos que nos escuchen". Una convocatoria que tiene detrás a las asociaciones de vecinos del distrito, varias comunidades de propietarios, el mercado del Tiro de Línea o las peñas béticas y sevillistas tanto de este mismo barrio como de La Oliva, la plataforma Nosotros también somos Sevilla o la coordinadora de Educación del Polígono Sur, entre otras organizaciones del distrito.

Petición de firmas en change.org

No es la única acción de estos vecinos que quieren volver a pedir los caramelos a Melchor, Gaspar y Baltasar por sus calles. Un joven ha lanzado una campaña en change.org que ya lleva en apenas cinco días, 772 firmas. Se llama: Devolvamos la Cabalgata en el Polígono Sur de Sevilla. "Mis vecinos y yo, como residentes del Polígono Sur de Sevilla, queremos expresar nuestra indignación y profunda tristeza porque otro año más no vamos a poder disfrutar de nuestra cabalgata. Cientos de niños saldrán a la calle el día 6 de enero, esperando alegremente su ansiada cabalgata de reyes magos, solo para quedar desilusionados.El ayuntamiento de Sevilla tiene la responsabilidad de asegurar que todas las áreas de la ciudad sean tratadas equitativamente y tengan acceso a los mismos eventos y celebraciones clave. Sin embargo, por segundo año consecutivo, nuestro distrito es el único que no tiene cabalgata. No es ninguna tontería. Estas celebraciones son vitales para la comunidad y especialmente para los niños. Ayudan a fomentar el espíritu comunitario y a proporcionar la emoción y alegría que todos los niños deben experimentar durante estas festividades. Pedimos al ayuntamiento que reconozca la importancia de estas celebraciones para los residentes del polígono sur y que actúe para restablecer la cabalgata en nuestro barrio. Cada firma en esta petición es una voz que dice lo mismo: queremos igualdad, queremos nuestra cabalgata", escribe en su petición de change.org.

El problema es que el distrito Sur es más que el Polígono Sur, como indican algunas de las entidades convocantes. Tampoco es igual para los niños ver desfilar carrozas, beduinos y bandas de música que acercarse a ver a tres personas sentadas, aunque sean Sus Majestades de Oriente. Poco afortunada fue la respuesta del alcalde, José Luis Sanz, "Todos los niños y niñas de Sevilla son iguales, vivan donde vivan. En otros barrios no hay cabalgatas", durante el Pleno. Desde las asociaciones se esperaba una respuesta a la supresión de la cabalgata "que no llegó", explican.

Cuarenta años de cabalgata

Un motivo más de discusión política que, al final, repercute en los vecinos de todo un distrito que llevan desde hace 40 años y hasta hace dos, disfrutando de sus Reyes Magos. Es cierto que, como argumentó José Luis Sanz, "Sevilla tiene una cabalgata, la mejor del mundo, que es también para los niños de esta zona de la ciudad", en referencia al Distrito Sur, pero ni el recorrido pasa cerca de La Oliva, por ejemplo, ni los niños de estos barrios tienen muchas posibilidades de participar como miembros del cortejo. "No queremos entrar a compararnos con otros barrios de la ciudad, pero igual que hay en San Pablo o en Triana, a nuestros niños también le gustaría ver la cabalgata, como llevamos haciendo desde hace más de 40 años", cuenta Isa, una vecina del Tiro de Línea. En enero pasado, la senadora de IU por Sevilla, Engracia Rivera, acusó al alcalde de discriminar a los niños del Polígono Sur por haber organizado la cabalgata de este barrio el 2 de enero, con bastante antelación a la fecha habitual.

José María Algora, de la Asocación Familiar La Oliva, fue uno de los pioneros en la cabalgata de Reyes de esta zona de Sevilla y explica cómo "las entidades han esperado al pleno de diciembre, que anuló la delegada, Blanca Gastalver, pasándolo a enero. Queríamos que nos diera explicaciones por la supresión y las entidades presentamos un escrito para convocar una junta extraordinaria donde se aprobó instar al Ayuntamiento la celebración de la Cabalgata con la abstención de los tres representantes del PP". Para Algora, el argumento de la delegada del distrito entonces de que se hacían "muchas más actividades navideñas" carece de peso porque "la mayoría están organizadas por las entidades vecinales o por hermandades como el cartero de Bendición y Esperanza, que además lleva realizandose hace más de tres años. También nos dijo que se había colocado un árbol de Navidad e iluminación, algo que ya se hace desde hace diez años y que, además fue iniciativa del Comisionado del Polígono Sur con las entidades", recordó Algora. Pero lo que más preocupa a este representante vecinal es que la cabalgata "era un modo de cohesionar al distrito, que ya no existe".

Además, le preocupa "la marginalidad", porque la falta de la cabalgata "es algo más en lo que este distrito Sur es diferente del resto de la ciudad". Por lo que se pregunta, "¿qué será lo siguiente?". La Asociación Familiar La Oliva organzó durante 25 años la cabalgata de Reyes junto con otras entidades hasta que "comenzó a tener una normativa de seguridad más estricta y ya no pudimos hacerle frente porque aquí todo lo hacíamos desde la asociación". Entonces, siendo delegado del distrito Antonio Rodrigo Torrijos, se plantó retomar la idea de la Cabalgata con el Ateneo Popular del Polígono Sur, creado entonces por Alonso Expósito. Cuando Zoido llega a la Alcaldía, es cuando el Distrito Sur comienza a participar en la Cabalgata junto con las entidades. "El trabajo del distrito, además del contacto con el Ateneo para las carrozas que nos dejan, es el de los servicios municipales y algunos caramelos y regalos que dan, lo demás es con entidades y empresas", explica Algora.

Para este representante vecinal, el problema principal es que se han tomado decisiones "sin hablar con las entidades vecinales, que siempre estamos dispuestas a colaborar por nuestros barrios. Seguramente se hubiera podido alcanzar una solución. Lo único cierto es que el año pasado desde el Ayuntamiento se dijo que se iba a poner coto a la proliferación de heraldos y cabalgatas y la única que han suprimido es la del distrito Sur".