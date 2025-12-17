El doctor Carlos Infantes, reelegido presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla

El cirujano cardiovascular Carlos A. Infantes Alcón ha sido reelegido presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla (RAMSE) en las elecciones celebradas ayer por la tarde, para el periodo 2025-2030.

De este modo, inicia su segundo mandato al frente de la institución, que estará marcado por la renovación de la Junta de Gobierno, integrada por académicos de amplia trayectoria y reconocido prestigio profesional y personal, entre cuyas novedades destacan las nuevas áreas de responsabilidad incorporadas.

Infantes asumió por primera vez la presidencia el 24 de enero de 2022, tras suceder al académico Jesús Castiñeiras Fernández, y renovará su cargo por cuatro años más. Jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario Virgen Macarena durante 32 años, es el 23.º presidente de esta Real Corporación, que cuenta con 325 años de historia y está considerada la academia de Medicina más antigua del mundo y la tercera más antigua entre las generales del saber.

El doctor Infantes ha señalado que afronta este segundo mandato con responsabilidad y orgulloso, dando continuidad al lema «Academia para la sociedad» con el que inició su presidencia. Esta línea de trabajo se basa en la apertura de la institución a la ciudadanía, el reconocimiento a académicos históricos y a figuras destacadas de la Medicina, así como en la colaboración con otras entidades culturales para el desarrollo de actividades de interés social y mediático.

La toma de posesión y la constitución de la nueva junta directiva se celebrarán en un acto público a primeros del próximo año.

Nueva Junta de Gobierno:

Presidente: Carlos Infantes Alcón

Carlos Infantes Alcón Vicepresidente: Juan Sabaté Díaz

Juan Sabaté Díaz Secretario: José Antonio Milán Martín

José Antonio Milán Martín Vicesecretario: Miguel Ángel Muniain Ezcurra

Miguel Ángel Muniain Ezcurra Tesorero: Miguel Ángel Muniain Ezcurra

Miguel Ángel Muniain Ezcurra Bibliotecario: Jorge Domínguez-Rodiño Sánchez-Laulhe

Jorge Domínguez-Rodiño Sánchez-Laulhe Peritajes: Joaquín Lucena Romero, Federico Argüelles Martín y Miguel Ángel Muniain Ezcurra

Responsabilidades de nueva creación:

Innovación y calidad: José Antonio Durán Quintana

José Antonio Durán Quintana Rehabilitación sede Abades: Federico Argüelles Martín

Federico Argüelles Martín Relación con Académicos correspondientes: Manuel Ortega Calvo

Fundación RAMSE:

• Director: Juan Sabaté Díaz

• Secretario: Eduardo Domínguez Adame

Carlos Infantes es Académico Correspondiente de la RAMSE desde 1982 y Académico de Número desde el 28 de noviembre de 2004, fecha en la que ingresó con el discurso Aproximación personal a algunos aspectos de investigación y técnica dentro de la cirugía valvular en las enfermedades cardiovasculares, al que respondió el doctor Blas Rodríguez de Quesada y Tello.

A lo largo de su carrera, ha completado parte de su formación en centros internacionales de prestigio, como el Stanford University Medical Center y el Santa Clara Valley Medical Center (EE. UU.), así como el Hospital Sainte-Justine de Montreal (Canadá). En el ámbito docente, fue profesor de la Facultad de Medicina de Sevilla durante 18 años. Es miembro de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y ha recibido reconocimientos como el Premio Galeno del Colegio de Médicos de Sevilla y, recientemente, el Premio Alfonso X el Sabio.