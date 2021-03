¿A dónde se puede volar desde Sevilla esta Semana Santa?

Si el repunte de contagios y la posible cuarta ola de Covid no lo impide, viajar desde el Aeropuerto de Sevilla será posible en la próxima Semana Santa a nueve ciudades europeas, según la programación de las aerolíneas que en esos momentos venden billetes para estos destinos. Un calendario que podría verse alterado, como viene ocurriendo desde el inicio de la pandemia, en función de las nuevas restricciones y la ocupación de los vuelos.

En concreto, el Aeropuerto de Sevilla tiene conexiones directas en estos momentos con París (en varios aeropuertos a través de Ryanair y Vueling), Nantes (Vueling) y Toulouse (Ryanair); Ginebra (EasyJet); Fránfurt y Múnich (con Lufthansa hasta el Domingo de Ramos); Ámsterdam (Transavia); Lisboa (con TAP desde abril); y Marrakech (Ryanair) y Rabat (Air France).

¿Pero se puede salir?

Los viajes no imprescindibles, y en ellos figuraría el turismo, desde terceros países a la Unión Europea y países asociados al Tratado Schengen están prohibidos por razones de orden público y salud pública hasta el 31 de marzo de 2021, según se recoge en la web del Ministerio de Sanidad. Y con motivo de la aparición de las nuevas variantes del virus se han limitado también los vuelos directos con Reino Unido, Brasil y Sudáfrica. Qué pasará a partir de esa fecha, en plena Semana Santa, es aún una incógnita.

A ello se suma también el cierre perimetral en Sevilla y las otras provincias andaluzas. Los sevillanos no pueden salir de la provincia para moverse por el resto de Andalucía o España. En teoría ese cierre impide entrar y salir de la provincia. Pero, ¿afecta esto al régimen de fronteras fronteras? Aquí está la confusión que trae de cabeza al sector turístico. El Real Decreto 926/2020 vigente por el que se declara el estado de alarma para contener los contagios apunta que no afecta. Y en la información difundida por el Ministerio de Sanidad sobre los viajes al extranjero no se habla tampoco de prohibiciones. Que se eviten los viajes internacionales es sólo una recomendación, por lo que existiría un paraguas de legalidad para los desplazamientos a países europeos pertenecientes al Tratado Schengen o a terceros que permitan esos trayectos. La condición es que el viajero se ajuste a las restricciones y los requerimientos que el lugar de destino tenga en vigor, tanto cuarentenas como pruebas PCR negativas en las 72 previas a su llegada.

Repasando los destinos a los que se puede volar desde Sevilla, en Marruecos no se impone ninguna cuarentena, lo que puede suponer un freno para el turista. Pero sí es obligatoria en Francia, Alemania, Suiza y Holanda donde, además, habría que entrar con un test PCR negativo, como el que se pide en España a los extranjeros.

La situación es distinta con Portugal pues España sí ha establecido medidas restrictivas con este país y sólo se autorizan los desplazamientos justificados de fuerza mayor, por razones laborales, médicas, asistenciales o educativas. E igualmente con Reino Unido, Brasil y Sudáfrica.

¿Pueden venir los extranjeros a Sevilla?

Sí, pues igualmente la frontera está abierta para ellos que sólo tendrán que acatar las limitaciones, entre ellas, la imposibilidad de moverse entre provincias. Esto es, si un francés llega a Sevilla no podrá hacer una excursión a la playa o a Granada, sí a Osuna, pues tendrá que quedarse dentro de los límites de la provincia.

Además, a Sevilla se puede llegar a través de vuelos con escala, al igual que salir, lo que abre bastante más el abanico de destinos.

España sólo establece cuarentenas de 10 días para los viajeros que procedan de Brasil, Sudáfrica, Botsuana, Unión de Comoras, Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia, Zimbabue, Perú y Colombia.

Destinos nacionales

Según la programación actual del Aeropuerto de Sevilla, consultada aerlínea por aerlínea, desde Sevilla se venden billetes también para volar esos días a 15 ciudades españolas: Almería, Melilla, Valencia,Madrid, Bilbao, Lanzarote, Ibiza, Barcelona, Palma de Mallorca, Santiago, La Coruña, Tenerife, Oviedo, Fuerteventura y Gran Canaria. Ahora bien, estos desplazamientos tienen que estar justificados, dado el cierre perimetral, y hacer turismo no entra dentro de los supuestos autorizados.