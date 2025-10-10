El Ejército desfila en Sevilla en un acto previo al Día de la Fiesta Nacional

El Ejército celebró este viernes en Sevilla un acto previo al día de la Fiesta Nacional, cuyo evento central tendrá lugar el próximo domingo en Madrid. Como anticipo, en la capital andaluza se llevó a cabo un izado solemne de la bandera, un homenaje a los caídos y un desfile de distintas unidades militares. El acto estuvo presidido por el teniente general jefe de la Fuerza Terrestre, Carlos Melero Claudio, y se desarrolló en la puerta del edificio de Capitanía General.

En el evento participaron el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Hubo una representación de autoridades civiles y militares. El acto comenzó con la incorporación de la fuerza y siguió con los honores a la autoridad que lo presidió, que pasó revista a la tropa y saludó a las autoridades. Luego vino el izado de la bandera, el homenaje a los que dieron la vida por España y el desfile de la unidad de honores hasta el acuartelamiento de la Borbolla, por la avenida del mismo nombre.

La unidad de honores estuvo mandada por un capitán del Regimiento de Artillería Anti Aérea número 74 (RAAA 74), el estandarte de dicho regimiento, una escuadra de batidores, la banda de guerra de la Unidad de Música y cornetín del Cuartel General de la Fuerza Terrestre y una compañía mixta con cuatro scciones: una del RAAA 74, una del Ejército del Aire y el Espacio, otra de la Guardia Civil y una última de la UME.

La bandera que se izó en el mástil fue portada por seis representantes de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Policía Nacional. En el homenaje a los caídos intervinieron dos portacoronas, el guion del Cuartel General de la Fuerza Terrestre y los banderines del RAAA 74, el Ejército del Aire, la Guardia Civil, la UME y la propia Fuerza Terrestre.

En un comunicado, el cuartel general destacó que el Día de la Fiesta Nacional "es el día en el que todos los españoles recordamos la historia de nuestro país, se valora lo conseguido juntos y se reafirma el compromiso en lo que queda por compartir". "España cuenta con unas Fuerzas Armadas modernas, equipadas, entrenadas, orgullosas y disciplinadas, como un instrumento eficaz que contribuye a la seguridad nacional y a la defensa de sus ciudadanos y los intereses de España, en cualquier momento, allá donde se les demande".

El acto celebrado en Sevilla es complementario al de Madrid, que será presidido por los Reyes a las 12:00 horas del próximo domingo 12 de octubre.