La Policía Nacional ha detenido a 21 ultras vinculados a los grupos radicales Boixos Nois y United Family por su presunta participación en los graves altercados registrados en Sevilla el 26 de abril de 2025, horas antes de que se disputara la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Los arrestos, efectuados en cuatro provincias diferentes, se enmarcan dentro de la denominada 'Operación Cañebolo' y los detenidos afrontan acusaciones de desórdenes públicos, daños y pertenencia a grupo criminal.

Según el comunicado oficial emitido por el Cuerpo, los violentos disturbios tuvieron lugar en la plaza de San Francisco, donde los radicales se enfrentaron de manera violenta contra las Unidades de Intervención Policial (UIP) que habían sido desplegadas en la zona. El balance del enfrentamiento dejó una docena de agentes heridos tras recibir el impacto de objetos contundentes lanzados por los ultras, quienes además causaron importantes destrozos en el mobiliario de un establecimiento hostelero cercano antes de ser finalmente dispersados por las fuerzas del orden.

La investigación ha sido llevada a cabo conjuntamente por las unidades de información de las Jefaturas Superiores de Policía de Cataluña y Andalucía Occidental, bajo la coordinación de la Comisaría General de Información y con el respaldo de la Oficina Nacional del Deporte. Este operativo policial ha culminado con la detención de 16 miembros de Boixos Nois (14 en Barcelona, uno en Tarragona y otro en Girona) y 4 integrantes de United Family en Sevilla, mientras que uno de los arrestados afronta además cargos adicionales por atentado a agente de la autoridad y lesiones.

Tras pasar a disposición judicial, los tribunales han impuesto diversas medidas cautelares a varios de los detenidos. Entre las restricciones más destacadas figura la prohibición de acceder o aproximarse a estadios deportivos durante la celebración de competiciones, una medida que busca prevenir nuevos episodios violentos en recintos deportivos.

La Policía Nacional ha subrayado que esta operación refleja su firme compromiso con la política de "tolerancia cero" frente a cualquier manifestación de violencia en el ámbito deportivo. Las pesquisas, que se encuentran bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, continúan abiertas, por lo que las autoridades no descartan que se produzcan nuevas detenciones en las próximas semanas a medida que avance la investigación.