El Ejército de Tierra homenajea en Sevilla a la Inmaculada, Patrona de Infantería

El Cuartel General de la Fuerza Terrestre fue escenario este lunes de un solemne acto militar en honor a la Inmaculada Concepción, Patrona oficial de la Infantería Española. La ceremonia, que comenzó a las 13:00 horas en el histórico edificio de Capitanía General, estuvo presidida por el general de división Alberto García Romera, Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Terrestre, y contó con la presencia de destacadas autoridades civiles y militares de la capital andaluza.

Durante el evento castrense, se rindieron los honores reglamentarios a la máxima autoridad y se procedió a la lectura de la efeméride del 8 de diciembre de 1585, fecha en la que se estableció la vinculación entre la Infantería y la Inmaculada, así como del Real Decreto que oficializó este patronazgo en 1892. Cabe destacar que la Inmaculada Concepción no solo es patrona de la Especialidad Fundamental de Infantería del Cuerpo General del Ejército de Tierra, sino también del Cuerpo Jurídico Militar y de los Capellanes Castrenses.

Tras la alocución del general García Romera, el acto incluyó un emotivo homenaje al personal del cuartel general que ha pasado a la situación de reserva durante el presente año, seguido del tradicional tributo a quienes dieron su vida por España. La ceremonia culminó con el canto del Himno de Infantería, una de las composiciones más emblemáticas y queridas por los miembros de esta arma del Ejército español.

La relación entre la Infantería española y la Inmaculada Concepción tiene sus raíces en el siglo XVI, concretamente en 1585, cuando de manera extraoficial los soldados de infantería comenzaron a venerar a esta advocación mariana. Sin embargo, no fue hasta 1892 cuando se oficializó este patronazgo mediante Real Decreto, consolidando una tradición de más de 300 años. Este vínculo entre el arma considerada como la "Reina de las Batallas" y la figura de la Inmaculada representa uno de los ejemplos más longevos de la conexión entre la tradición militar y la fe católica en España.

El Arma de Infantería, columna vertebral del Ejército de Tierra español, cuenta con una historia llena de hazañas y gestas heroicas que se remontan a la época de los Tercios, formaciones militares que dominaron los campos de batalla europeos durante los siglos XVI y XVII. La celebración de su patrona constituye no solo un acto de devoción religiosa sino también una oportunidad para reforzar los vínculos de camaradería y espíritu de cuerpo entre sus miembros.