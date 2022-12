La elección de Sevilla como sede de la Agencia Espacial despierta recelos

La designación el pasado lunes de Sevilla como la ciudad que albergará la futura sede de la Agencia Espacial Española puso punto final a una carrera iniciada meses atrás y en la que, como en todas las competiciones, fueran varias las candidatas que se quedaron en el camino. Desde ciudades vecinas como Huelva y Jerez hasta otras 17 repartidas por toda la geografía española vieron como la sevillana cogía la delantera y recibía el beneficio por parte del Gobierno. Pero, ¿cómo se han tomado esta designación el resto de candidatas? Hay de todo.

La mayoría ha optado por el silencio. Por aceptar la derrota. Sin embargo, en otras siguen sin cerrar capítulo. Es el caso de Zamudio en Vizcaya y sus representantes políticos. La consejera vasca de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantza Tapia, lo tiene claro: "Sevilla parecía predestinada desde el principio", ha afirmado este miércoles, 48 horas después de hacerse pública la elección.

En una entrevista en Radio Euskadi, Tapia destaca que "no le ha molestado" la designación de Sevilla sino "las formas, que podían haber sido otras". Ha afirmado, no obstante, que el Ejecutivo autónomo no recurrirá la decisión.

Sí ha anunciado esta medida el Gobierno aragonés, que ya ha confirmado que llevará a los tribunales la selección de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española, un objetivo por el que también competía Teruel. Su director general de Investigación,Ramón Guirado, ha afirmado que los argumentos utilizados son "indignantes" cuando giran en torno a motivos técnicos, pero se convierten en "una risa" cuando aluden la despoblación en favor de la candidata sevillana, una situación que contrasta con la de Teruel, la capital más pequeña del país y cabeza de una provincia con la segunda densidad de habitantes más baja de España, con 9 residentes por cada kilómetro cuadrado.

"Es el colmo de las risas que se haya valorado la candidatura de Sevilla por la despoblación, tratándose de la cuarta ciudad de España, con más de 600.000 habitantes", recuerdan desde el Gobierno aragonés. "Ha perdido unos pocos y ya parece sufrir el drama despoblación", lamenta Guirado, quien ha insistido en que el Ejecutivo aragonés, que ya recurrió ante el Supremo los requisitos previos que debía tener la ciudad que quisiera ser sede de la futura agencia, va a volver a acudir a la justicia para que analice la resolución definitiva y la adjudicación a Sevilla.

La Agencia Espacial Española empezará a funcionar en el primer trimestre del próximo año con unos 60 empleados y un presupuesto de unos 500 millones. Se centrará en el fomento, la ejecución y el desarrollo de la investigación espacial y el desarrollo de tecnología en los ámbitos del espacio, la seguridad y la defensa. También promoverá el desarrollo de aplicaciones de satélite, así como el uso de sus datos, e impulsará y potenciará la industria del sector en colaboración con la ESA y la UE.