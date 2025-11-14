Los embalses de Sevilla rozan el 77% tras las últimas lluvias

La empresa metropolitana Emasesa sitúa hoy, 14 de noviembre, la situación global de su sistema de embalses en 490,69 hm³ almacenados, una cifra que equivale al 76,5 % de su capacidad total, es decir, que roza el 77 %. Estos datos consolidan una notable mejora respecto a los mínimos registrados durante el último año hidrológico y dibujan un escenario con mayor garantía para el abastecimiento urbano en Sevilla y su área metropolitana.

El volumen actual de agua embalsada confirma que las últimas lluvias han tenido un impacto directo en las reservas gestionadas por Emasesa, que gana margen en su planificación de recursos. La referencia al 76,5 % de capacidad subraya que el sistema trabaja ahora con un nivel claramente más elevado que en los momentos de mínimos recientes, según se desprende de la información facilitada.

En paralelo, el Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir indica que el conjunto de la cuenca almacena 3.334 hm³, lo que supone el 41,49 % de su capacidad, en el arranque del año hidrológico 2025-2026. ¿Qué suponen, en términos prácticos, estos porcentajes para el abastecimiento urbano y la gestión del agua en Sevilla y su entorno metropolitano?

Mejora del sistema de embalses de Emasesa

La situación actual descrita por Emasesa refleja una evolución al alza de las reservas, hasta alcanzar los 490,69 hm³. Al tratarse del 76,5 % de la capacidad total del sistema, este volumen permite hablar de un entorno de mayor garantía para el abastecimiento urbano en Sevilla y su área metropolitana, tal y como se recoge de forma explícita.

La comparación con los mínimos del último año hidrológico sirve de referencia interna para dimensionar el cambio de escenario. Aunque no se concretan en esta comunicación los valores exactos de esos mínimos, sí se subraya que la situación actual representa una notable mejora, un matiz que apunta a un salto cualitativo en la gestión de las reservas.

Papel de las últimas lluvias en las reservas

La propia formulación de los datos sitúa a las últimas lluvias como elemento clave en la recuperación del nivel de los embalses de Emasesa. La cifra de 490,69 hm³ almacenados y el porcentaje del 76,5 % de capacidad se presentan expresamente como resultado de ese episodio de precipitaciones que ha permitido reforzar el sistema.

En este contexto, el comportamiento de las reservas puede interpretarse como la respuesta directa del sistema de embalses a un periodo reciente de precipitación, que ha contribuido a dejar atrás los mínimos del último ciclo hidrológico y a consolidar un entorno de mayor garantía para el suministro de agua en el ámbito urbano y metropolitano.

Situación de la cuenca del Guadalquivir

La fotografía se completa con la información procedente del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que sitúa el conjunto de la cuenca en 3.334 hm³ almacenados, equivalentes al 41,49 % de su capacidad. Este dato se ofrece específicamente para el arranque del año hidrológico 2025-2026, lo que permite enmarcar temporalmente el balance.

De este modo, la comparación entre el 76,5 % de los embalses de Emasesa y el 41,49 % del total de la cuenca del Guadalquivir ofrece dos planos distintos pero complementarios: por un lado, la realidad del sistema metropolitano de abastecimiento de Sevilla; por otro, la situación global del conjunto de la cuenca, tal y como la registra el sistema oficial de seguimiento.