Emergencias Sevilla avisa: no te alarmes si ves humo en Paseo Colón este viernes

El servicio municipal Emergencias Sevilla ha informado de la realización de un simulacro de actuación ante emergencias que tendrá lugar este viernes, 20 de febrero, entre las 12:00 y las 13:00 horas en el entorno del Paseo Colón, en Sevilla.

Según han comunicado fuentes del operativo, durante esa franja horaria podría observarse presencia de humo, así como un movimiento inusual de vehículos y efectivos de distintos servicios de emergencia en la zona. Las autoridades han subrayado que se trata de un ejercicio práctico destinado a mejorar la coordinación y la capacidad de respuesta ante situaciones reales de riesgo, por lo que han pedido a la ciudadanía que no se alarme. En dicha actividad, participarán la Policía Local, Bomberos, Protección Civil y CES 061.

Asimismo, se recomienda a peatones y conductores seguir en todo momento las indicaciones del personal desplegado y respetar el perímetro de seguridad establecido, evitando acceder a las áreas restringidas para no interferir en el desarrollo del simulacro.

Desde el dispositivo organizador han agradecido de antemano la colaboración ciudadana y han recordado que este tipo de ejercicios resulta fundamental para garantizar una actuación eficaz ante posibles emergencias reales.