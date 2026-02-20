Más seguridad vial para los peatones del colegio Santa Ana de Los Remedios

Los vehículos no respetan los dos pasos de peatones por donde salen los escolares del colegio Santa Ana de Los Remedios por las calles Virgen de la Victoria y Miño, lo que pone en riesgo la seguridad vial de alumnos, profesores y padres. El problema se da desde hace años: los coches aparcan ocupando los pasos de peatones y haciendo difícil el tránsito sin que la autoridad municipal ponga freno a esta conducta.

En el trimestre pasado saltaron las alarmas de algunos padres cuando a la hora de salida de los escolares uno de los coches mal aparcados que ocupaba el paso de peatones dio levemente al dar marcha atrás a un niño que pasaba en ese momento. El suceso quedó ahí porque no había sido nada grave, pero hizo reaccionar a estas familias; no podían esperar a que otro día ocurriera algo peor, donde se diera un atropello más grave que se acabara lamentando.

Por esos pasos de peatones pasa la mayoría de las familias para llevar y recoger a los niños, ya que está justo en frente del portón grande que da al patio. Por aquí también sale y entra la mayoría del alumnado, sobre todo los más chicos. Esa zona tendría que estar protegida para evitar problemas con los coches, pero se vuelve caótica, avisan.

/ M.G.

Los pasos de peatones se pintarán "en breve"

Los padres que impulsan estas mejoras, con el apoyo y respaldo del AMPA, reclaman soluciones para que los coches no aparquen en los pasos de peatones ni impidan el paso.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Distrito Los Remedios, ha respondido a las peticiones del centro educativo, enviadas al Distrito y a Movilidad, para que se arregle el acerado que rodea al centro, que ocupa una manzana entera, y para que se mejoren los pasos de peatones. En los últimos años se han ido arreglando algunas zonas y se está ampliando el acerado, pero faltaba mejorar los pasos de peatones.

El Distrito que preside Manuel Alés ha respondido que "en breve" se pintarán los pasos de peatones una vez que concluya la obra de ampliación de acerados que rodea al centro educativo.

/ M.G.

Algunos padres se han movilizado para tratar de que los conductores respeten los pasos de peatones. Se han realizado incluso carteles y pintadas pidiendo respeto en estos pasos de peatones y reclamando su arreglo por la seguridad de los niños. Los padres más concienciados lamentan el comportamiento de las familias que aparcan y ocupan ese espacio, para llevar y recoger a sus hijos, con el objetivo de poner su coche lo más cerca posible, sin pensar en que hay otras familias que no puedan pasar con seguridad por un lugar reservado exclusivamente para los peatones.

Las familias que están impulsando estas mejoras solo quieren que se respete algo tan elemental como unos pasos de peatones, donde se garantice la seguridad de las personas que por ahí pasan, teniendo en cuenta el gran tránsito que se da en esa zona y el peligro que existe.

El Distrito ha mejorado ya la seguridad vial de otros centros educativos del barrio, tales como los Maristas y los Padres Blancos.