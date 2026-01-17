El barrio de Los Remedios en Sevilla suma otra calle con árboles

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha finalizado las obras de reurbanización de la calle Virgen de Todos los Santos, una de las vías peatonales que une Niebla con Virgen de la Victoria, en el barrio de Los Remedios.

Sobre estas obras, el delegado del Distrito Los Remedios, Manuel Alés, ha destacado que “con una inversión de 180.000 euros y cumpliendo con los plazos previstos para la realización de los trabajos, se han resuelto las importantes deficiencias urbanísticas que presentaba esta calle con la instalación de un nuevo pavimento con un acabado que garantiza la seguridad y accesibilidad del itinerario peatonal, además de la plantación de una decena de árboles”.

“La calle Virgen de Todos los Santos contaba con pavimento de baldosas de hormigón en mal estado por lo general, con muchas de ellas desprendidas, partidas y desniveladas a consecuencia, sobre todo, del crecimiento de las raíces de los árboles, con el consiguiente riesgo de caídas para los viandantes”, ha apuntado el edil.

La ampliación del acerado

El gobierno de José Luis Sanz continúa acometiendo obras de mejora en todos los barrios de la ciudad. En esta línea, el delegado Alés ha recordado que “mejorar los espacios de toda la ciudad fue uno de los compromisos adquiridos en campaña. La reurbanización en esta vía viene a sumarse a las importantes actuaciones que estamos llevando a cabo en los barrios para resolver los imperfectos en el pavimento, que puedan suponer problemas para la seguridad vial y peatonal”.

Esta actuación se ha completado con la ampliación del acerado en el cruce con la calle Virgen de las Montañas. También se han creado vados frente a las fachadas de los edificios con sus correspondientes marmolillos para evitar que los coches puedan acceder.

Otras mejoras en el barrio

Además de las obras en Virgen de Todos los Santos, el gobierno local ha acometido otras mejoras en el Distrito Los Remedios, como los trabajos de reurbanización en Virgen de la Cinta, el reasfaltado en Alfredo Kraus y el acceso este al Parque de Los Príncipes, junto a la ampliación del ancho del acerado, así como la reordenación de los aparcamientos y parterres. También se ha llevado a cabo la transformación de este parque, donde se ha creado una nueva zona deportiva y se ha trasladado la ubicación del parque canino tras atender las peticiones vecinales.

De igual modo, se ha habilitado el giro a la izquierda hacia la Avenida Adolfo Suárez, con lo que se ha dado respuesta a una demanda de los vecinos de este distrito; se ha reasfaltado la Avenida de República Argentina y la Plaza de Cuba, además de mejorar importantes pavimentos como el del puente de San Telmo, Blas Infante o Virgen de Luján, entre otros.

Se han reurbanizado espacios como el cruce de Virgen de Loreto con Juan Ramón Jiménez, donde se ampliaron acerados; Alfonso de Orleans, paso clave entre Tablada y los Remedios; el perímetro de acerado de la parroquia de Los Remedios, el acceso al mercado de Los Remedios o la ampliación del acerado de entrada a los colegios Santa Ana y Padres Blancos.

El entorno de Altadis

Importantes también han sido los trabajos de reurbanización en Juan Sebastián Elcano, que forman parte del proyecto que está transformando todo el entorno de la antigua Fábrica de Tabacos, un gran espacio que se abrirá a la ciudad y al barrio. En esta calle se ejecutaron trabajos de reasfaltado, además de la renovación de redes de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento; aceras, zonas de aparcamiento, alumbrado público y la construcción de un nuevo carril bici en sustitución del de Asunción.

Las obras más recientes que el Consistorio está acometiendo en este distrito son las de la mejora de los itinerarios peatonales de Madre Rafols, junto al colegio Santa Ana; o las de instalación del sistema de entoldado en el Puente de San Telmo que permitirá ofrecer, por primera vez, zonas de sombra para peatones durante los más de 150 metros de longitud con los que cuenta este puente, al que se le dotará también de nueva iluminación.