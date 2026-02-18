El empresario Rosauro Varo, miembro del Consejo Social de la UPO

El empresario sevillano Rosauro Varo Rodríguez ha sido nombrado miembro del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide dentro del sector de representantes de los intereses sociales. El nombramiento ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hoy, 18 de febrero.

Según establece el BOJA, el nombramiento, que está firmado por el Consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villlamando, es "a propuesta del Consejo de Gobierno" de la Pablo de Olavide. La duración del mandato "se establece conforme a lo dispuesto en el artículo 21.2 en relación con el artículo 23.2 del Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero" y que define la duración, cese y renovación de los órganos de gobierno universitarios.

En la misma publicación del BOJA se agradecen "los servicios prestados" a Iñaki Echeveste Calzada.

Rosauro Varo (1979), comenzó su carrera empresarial hace más de 25 años, trayectoria en la que participando en diferentes proyectos de emprendimiento. Desde 2004 desarrolla sus iniciativas empresariales a través de GAT, abarcando sectores como el turismo, el inmobiliario, las telecomunicaciones y el tecnológico, con el foco siempre puesto en el desarrollo de la innovación y la investigación.

Tras convertir a PepePhone, donde fue vicepresidente, en el mayor operador móvil virtual de España, ha sido miembro de diversos consejos de administración, entre ellos El León de El Español Publicaciones S. A. En la actualidad es también consejero y vicepresidente del Grupo Prisa. En mayo de 2021 se incorporó al Consejo de Acciona Energía y es miembro de la junta directiva del Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur). También es profesor del Máster en Finanzas y Banca de la Universidad de Pablo Olavide de Sevilla.