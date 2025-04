El apagón le ha costado más de 50 millones a las empresas de Sevilla

La patronal sevillana ha vivido "con mucho sentido de la preocupación" todo lo sucedido este lunes con el apagón en el conjunto del país por el fallo masivo generalizado en la distribución de energía. "Primero, por la seguridad de las personas, atrapadas en ascensores o en trenes, y por los semáforos sin funcionar en momentos clave, cuando los trabajadores tienen que ir a sus casas o recoger a sus hijos de los colegios: en fin, un caos".

Así lo ha expresado el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, en un audio remitido a Europa Press. "Quiero también poner en valor el trabajo de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios de emergencia, Policía Local, Protección Civil y todos aquellos que han actuado con un comportamiento solidario y ejemplar, como siempre".

"Como presidente de la CES, quiero resaltar la actitud ejemplar de nuestros empresarios profesionales, hosteleros que han ofrecido comida y cobijo, comercios que han atendido a los clientes como han podido, supermercados que han hecho todo lo posible para que no faltara de nada, como ya pasó con el Covid", ha añadido.

Rus se ha referido al sector hotelero, "que al contar con generadores han acogido y han puesto todos los medios que han sido necesarios, ofreciendo su Wi-Fi. De hecho, muchos medios de comunicación han hecho sus crónicas desde allí". El presidente de la patronal ha destacado la labor de guarderías, "que han esperado a que los padres pudieran recoger a sus hijos", y de clínicas, "con el esfuerzo por seguir funcionando con sus generadores".

"Mi reconocimiento, como siempre, a la labor profesional y humana de los empresarios de Sevilla, que debemos de sentirnos muy, muy orgullosos", ha abundado Rus. Desde el punto de vista económico, "ha sido un desastre, con muchas pérdidas en negocios y comercios que tuvieron que parar su actividad". Se trata de un día perdido "del que muchas empresas tardaremos tiempo en poder recomponernos".

"La única estimación que podemos hacer es que si se afirma que el impacto ha sido de unos 1.600 millones de euros de pérdidas para la economía española, en Sevilla, que aportamos aproximadamente un 3,2% al PIB nacional, podríamos estar hablando de una pérdida cercana a los 50 millones de euros". Sin embargo, "dadas las circunstancias excepcionales, con el puente y la feria de vuelta a la esquina, es probable que sean mucho mayores".

"Necesitamos energías renovables, pero también es crucial combinar otras fuentes, como la nuclear, y no renunciar a ninguna fuente de energía, ni actual ni futura, como puede ser el hidrógeno. El Gobierno debe tomar medidas urgentes para paliar estos problemas y asegurar una energía competitiva. El coste actual supera ampliamente el de otros países europeos y pone en jaque nuestra competitividad", ha concluido. "Los sustos como el de ayer no ayudan en absoluto a que la inversión se mantenga e incremente en España".

BALANCE DE HOTELEROS

El presidente de la Asociación de Hoteleros de Sevilla, Manuel Cornax ha destacado que la ocupación en la capital hispalense "no se ha visto afectada", ya que los turistas que tenían que salir de los hoteles no han podido regresar a su lugar de origen y los que tenían que llegar no han podido hacerlo.

Así, ha señalado en declaraciones a Europa Press, que los inconvenientes "no han sido muchos", ya que lo hoteles más grandes cuentan con sistemas electrógenos con grupos de generación de electricidad en caso de emergencia. Un apagón en toda España del que Cornax ha puntualizado el "extraordinario comportamiento tanto de trabajadores como clientes, donde no se ha vivido ningún momento desagradable".

Además, el presidente de los hoteleros de Sevilla ha lanzado un mensaje de tranquilidad al destacar que de cara al festivo por el día del trabajador el 1 de mayo, "no se prevé que las reservas caigan, ya que a estas alturas la mayoría son no reembolsables y el apagón ha sido un hecho puntual al que ya se le ha puesto solución".