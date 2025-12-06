La entidad estatal de suelo Sepes recibe la antigua cárcel de La Ranilla para construir vivienda protegida

La antigua cárcel de la Ranilla próxima a la avenida de Andalucy a la ronda del Tamarguillo

La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) ha recibido los terrenos de la antigua cárcel de La Ranilla, en Sevilla, suelos que urbanizará con el objetivo de destinarlos a la construcción de vivienda protegida, informa el Gobierno de España. El traslaso se produce tras la aprobación el pasado octubre del traspaso de ocho antiguos suelos penitenciarios, propiedad del Ministerio del Interior a la Entidad Pública Empresarial de gestión de suelo y actuaciones en vivienda protegida dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Sepes), para su transformación en nuevos espacios residenciales.

El pasado 12 de noviembre de 2025 se formalizó el acta de entrega de los terrenos por parte de la Administración General del Estado, previamente adscritos a la la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado. Sepes ya ha realizado estudios preliminares y trabajos previos.

En una respuesta escrita del Gobierno a preguntas registradas por el Grupo Popular en el Congreso, consultada por Europa Press, el Ejecutivo especifica que si bien la zona cuenta con un proyecto de reparcelación aprobado, es necesario finalizar la urbanización de la calle que da frente a las parcelas que se adscribirán a Sepes, y que se redactará un proyecto técnico para llevar a cabo esta actuación. Así lo han acordado el Gobierno central y el Ayuntamiento de Sevilla tras mantener reuniones.

La medida se enmarca en la política estatal de creación de un parque de vivienda asequible, tras la autorización del Consejo de Ministros para la reasignación de activos inmobiliarios penitenciarios a Sepes y la revisión del Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios (PACEP).

Fase previa de demolición y actualización urbanística

El proyecto de Ranilla requiere una fase previa de demolición y actualización urbanística antes de iniciar las obras de edificación. Se trata de una actuación dentro del Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios de 1991, que promueve la reutilización de espacios públicos en desuso para dar respuesta a las necesidades actuales de vivienda.

En total, los ocho suelos transferidos permitirán la promoción de 1.332 viviendas en distintas comunidades autónomas, con un valor conjunto estimado de 78 millones de euros y que están ubicados en Madrid, Córdoba, Alicante, Huesca, Zaragoza, Segovia, Burgos y Sevilla.

Estas ocho parcelas corresponden al tercer paquete en materia de transferencia de suelos y se suma a los 17 cuarteles militares que el Ministerio de Defensa traspasó hace unos meses, así como las más de 55.000 viviendas correspondientes al traspaso de la Sareb realizado en julio.