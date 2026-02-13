Jaque a la conciliación en la escuela infantil de los Jardines de Murillo, que cierra con cada alerta amarilla: "No podemos seguir así"

Tener una escuela infantil dentro de los históricos Jardines de Murillo es un lujo y suena idílico: los niños conviven con los pavos reales y crecen en uno de los pulmones verdes Sevilla. Pero para las 40 familias del CEI María Inmaculada, el sueño se convierte a diario en una pesadilla logística. "En el chat de padres ya somos expertos en meteorología, miramos el cielo con miedo y nos vamos organizando como podemos", relatan Ángela Fernández e Iris Gallego, portavoces de las familias afectadas. Las familias denuncian que la situación es "insostenible": "cada vez que el CECOP activa un protocolo por viento o lluvia", que viene motivado por la alerta meteorología que activa la AEMET, "se ordena el cierre inmediato del parque y, por extensión, de la escuela infantil". El resultado son desalojos exprés y semanas enteras sin clase, destrozando la conciliación de los padres. Un problema que suma décadas sin solución a corto plazo a la vista.

"Una locura para la estabilidad de los niños"

Según relatan las familias, uno de los problemas del conflicto no radica en las inclemencias meteorológicas como tal, dado que entienden que ante todo ha de primar la seguridad, sino de "la gestión" de todo lo que conlleva. En su opinión, "no existe un criterio claro", denuncian. "Estás en el trabajo, te llaman para un desalojo urgente, se desata la locura y, cuando llegas a por el niño, el parque está abierto, hace sol y ves a los turistas paseando tranquilamente. Es una incoherencia porque el cierre del parque se decreta antes de que comience la alerta de la Aemet", lamentan las madres. El curso pasado la situación estalló tras 15 días de cierre continuado. El pasado mes de octubre, la escuela ha estado clausurada hasta 20 días. "No solo es el día del cierre; es que al día siguiente tampoco hay aula matinal porque el CECOP tiene que dar la orden de apertura, y eso no pasa a las 07:30, llega sobre las 10:00 horas. Esta situación afecta al sueño de los niños, a la rutina y a los trabajos de los padres", explica Ángela, cuya hija mayor ya pasó por el centro y ahora tiene al pequeño en aula de bebés.

Un "corredor seguro"

Uno de los pasos para desbloquear una situación que atañe tanto a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento de Sevilla, pasa por encuentro entre ambas entidades. Según el relato de las familias, el primero de los pasos se hizo real en una reunión el pasado mes de julio con el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el CECOP, tras lo que las familias creyeron ver la luz. Propusieron un corredor seguro desde Menéndez Pelayo, pero mantienen que el Ayuntamiento lo tumbó" alegando riesgos por el arbolado singular". De este modo, las familias ponen de nuevo sobre la mesa una solución definitiva y técnica por la que el portavoz municipal de Izquierda Unida preguntará este viernes tanto en el pleno municipal como al Área de Educación, Juventud, Edificios Municipales del Ayuntamiento de Sevilla en la Comisión Especial de Control y Fiscalización al gobierno.

Lo que sea plantea es habilitar un acceso alternativo al centro por el Callejón del Agua. Se trata de franquear un centro de transformación de Endesa sito en el muro del Alcázar que da al callejón del Agua, que colinda con un patio en desuso de la escuela, y habilitar esa puerta para que sirva de entrada directa en los días en los que irremediablemente se tengan que cerrar los jardines a consecuencia de la alerta meteorológica.

El centro de Endesa propuesto por las familias para habilitar un acceso. / M. G.

"Son solo dos metros de distancia. El terreno es del Ayuntamiento, pero la cesión de la escuela es lógicamente de la Junta de Andalucía. Es cuestión de voluntad tener una solución", apuntan.

El CEI María Auxiliadora es la primera escuela infantil que se abrió en Sevilla y el único foco vecinal que queda en una zona devorada por el turismo. Entre los padres, crece el temor de que desaparezca si no se solucionan unos problemas que suponen un grave perjuicio para la, ya imposible por otros innumerables factores, conciliación familiar: "Pensamos que les da igual, que se lo están cargando". Mientras la propuesta continúa sobre la mesa, las familias siguen mirando al cielo: el tiempo ya ha obligado este viernes a mantener la escuela cerrada: "solo pedimos coherencia y un protocolo seguro para acceder. No podemos seguir así", sentencian.