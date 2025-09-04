La escuela sevillana Arco e Iris acoge la inauguración del curso infantil en Andalucía

La escuela infantil Arco e Iris, en el barrio sevillano de Los Bermejales, acogió este miércoles 3 de septiembre el acto oficial de inauguración del curso 2025/2026 de Infantil de 0 a 3 años en Andalucía. El evento reunió al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y al alcalde de Sevilla, Jose Luis Sanz, junto a representantes de la comunidad educativa y familias del centro.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, abrió su intervención elogiando la labor del centro anfitrión e insistió en que la educación temprana es "la mejor fórmula posible para avanzar". Asimismo, subrayó que, a pesar del saldo vegetativo negativo que registra Andalucía (más defunciones que nacimientos), este curso han iniciado las clases un total de 89.300 menores entre 0-3 años, lo que supone 900 más que el año pasado.

La principal novedad es la gratuidad de las plazas para los niños de dos años, medida que beneficiará a unas 74.000 familias andaluzas. "Ya no tendrán que abonar nada por la escolarización de sus hijos de dos años tanto en centros de titularidad pública como en los adheridos al programa de ayudas a las familias", señaló Moreno.

Con esta medida, el porcentaje de familias con gratuidad educativa pasa este año escolar del 49% al 70%. El esfuerzo económico supone una inversión total de 400 millones de euros, de los que 290 millones se destinan directamente a ayudas a las familias. Ejemplo de esto, señaló el presidente, seria la bonificacion del 100% que continuarán recibiendo la mitad de las niños de 0-1 años. Moreno anunció además que la Junta de Andalucía "tiene como compromiso ampliar la gratuidad hasta los tres años en los próximos cursos".

El presidente también advirtió sobre el "reto demográfico" que afronta Andalucía, con una tasa de natalidad en descenso y por primera vez un crecimiento vegetativo negativo. En contraste, el barrio de Los Bermejales presenta una de las tasas de natalidad más altas de Sevilla, lo que, según Moreno, "demuestra la necesidad de reforzar la atención educativa en las zonas con población más joven".

El alcalde, José Luis Sanz, repasó la inversión municipal en infraestructuras educativas. Según detalló, el Ayuntamiento destina este año 12,3 millones de euros a la mejora y mantenimiento de los colegios de la ciudad. La inversión se reparte en 5,5 millones en obras, 1,7 millones en la redacción de nuevos proyectos, 2,5 millones en actuaciones en tramitación y otros 2,5 millones en el mantenimiento de colegios. Esta última partida, según Sanz, multiplica por ocho la destinada por el anterior gobierno local, que era de 300.000 euros.

El alcalde destacó que en los últimos años "se ha invertido más en educación que en los ocho anteriores" y agradeció a la Junta de Andalucía su apoyo permanente: "Nos da a los alcaldes la línea a seguir". Sanz también agradeció al presidente de la Junta que eligiera Sevilla y este barrio joven para la apertura oficial: “Gracias, presidente, no solo por haber elegido Sevilla y Los Bermejales, sino también por ese apoyo permanente que desde la Junta se presta a la educación pública de calidad en Andalucía”.

El acto había comenzado con la intervención de la directora del centro, María José Rodríguez Muñoz, que dio la bienvenida a autoridades, familias y comunidad educativa. “Educar es mucho más que enseñar, es acompañar, cuidar, escuchar. Somos la primera puerta de entrada al sistema educativo, la base de la educación”, señaló la directora. Rodríguez subrayó también el compromiso de su equipo: “Gracias por confiar en nuestra labor y gracias a toda la comunidad educativa que hace que esta escuela sea un lugar vivo, cálido y seguro”.