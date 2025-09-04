Las plazas vacías en las guarderías de Sevilla se quintuplican en una década: "Aún no notamos los efectos de la gratuidad"

En una década, el número de plazas vacías en las guarderías de la red pública de Sevilla se ha multiplicado por cinco. De las 2.000 existentes al principio del curso 2015/16 a las casi 10.000 del presente ejercicio, que ha comenzado este miércoles en los 609 centros públicos y de convenio de la provincia. Este desmesurado incremento es consecuencia directa de la bajada de la natalidad que sufre el país desde la crisis económica de 2008, agravada tras la pandemia del Covid.

La aplicación de la gratuidad total para los niños de 2 años parece frenar un poco esta tendencia, aunque como manifiesta la dueña de uno de estos centros: “aún sus efectos no se notan demasiado”.

El inicio de curso en el primer ciclo de Educación Infantil ha comenzado un poco después que años anteriores. Lo ha hecho un 3 de septiembre. Hasta el viernes durará el periodo de adaptación. Carmen Barroso es la directora de la escuela infantil municipal Nemo, en Tomares. En este centro trabajan cinco personas. Reconoce la “suerte” de mantener la cifra de alumnos los últimos años. El pasado curso 20 niños pasaron al colegio, idéntica cantidad a la de los que han entrado ahora en la guardería.

Primer día de curso en la escuela infantil Nemo, en Tomares. / José Ángel García

Respecto a la gratuidad de las matrículas para menores de 2 años –ayuda concedida por la Junta de Andalucía–, reconoce que “no hemos notado aún una mayor afluencia de niños de esa edad”. Las cifras en dicho curso se mantienen estables. Para Barroso, esta medida debe englobar cuanto antes todo el ciclo, desde los 0 años, con el fin de que la tasa de escolarización se incremente y se reduzcan las vacantes, especialmente en aquellos centros que están al borde del cierre por falta de demanda.

En esta guardería de Tomares hay 33 niños matriculados. En toda Sevilla, son 23.339 con los que se ha iniciado el curso, cantidad levemente superior a la de septiembre de 2024. Si se echa la vista atrás diez años, el número de menores escolarizados en el primer ciclo de Infantil ha crecido muy poco. A principios del curso 2015/16 eran 20.812. Por tanto, en una década este indicador sólo ha aumentado en 2.500 menores. Aquí no debe pasarse por alto otro dato que condiciona dicha estadística. Según los datos demográficos más recientes del INE, en la provincia han dejado de nacer 6.000 niños en ese periodo.

Pese a la importante merma demográfica, el número de plazas públicas ha ido incrementándose en la provincia, casi 10.000 más en diez años, de ahí que desde el sector se reclamara que las ayudas se dirigieran a la gratuidad y no a seguir aumentando la oferta. Sirva también en esta comparativa los centros y escuelas de la red pública existentes en 2015 (365) a los 609 de ahora. Prácticamente se han duplicado.

La trabajadora de la escuela infantil Nemo atiende a los niños en el primer día de curso. / José Ángel García

También es cierto que esta considerable subida ha situado a la provincia sevillana como una de las principales de Europa en tasa de escolarización a tan temprana edad. Hasta finales de la primera década de este siglo, dicha cuota estaba aún lejos de alcanzar los mínimos exigidos por la Unión Europea.

Respecto a la gratuidad aportada por la Junta, Manuela Fuertes, gerente de la escuela Nimo, reconoce que las familias con hijos de 2 años “están muy contentas”, aunque tal medida no se ha traducido aún en una subida importante de matriculados. Una de las razones que, según esta profesional, evita que el repunte sea mayor es el hábito creado tras la pandemia del Covid. “Muchos padres y madres teletrabajan desde la crisis sanitaria, por lo que optan por mantener a sus hijos en el hogar, en todo caso al cuidado de una persona, alternativa más barata que una escuela mientras que la gratuidad total no llegue a todas las edades”, argumenta Fuertes. Debe recordarse que la Educación Infantil, tanto el primer como el segundo ciclo, es de carácter voluntario.