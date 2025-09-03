Más de 12.300 niños sevillanos de dos años irán gratis a las guarderías este curso

Un total de 23.339 menores de tres años de la provincia de Sevilla inician este miércoles 3 de septiembre el curso escolar 2025/26 en las escuelas y centros de Educación Infantil, según los datos de matriculación facilitados por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Esta cifra supone 542 escolares más que el curso pasado en estas mismas fechas. Por tramos de edad, en cero años son 1.672 menores; en un año, 9.280; y en dos, 12.387 escolares, cuyas familias no abonarán nada por este servicio, una de las novedades del nuevo ejercicio. La matriculación en el primer ciclo de Infantil permanece abierta durante todo el curso escolar.

Esta etapa presenta como gran novedad la gratuidad del servicio de atención socioeducativa para todas las plazas de dos años, tanto en las escuelas i nfantiles de la Junta como en los centros adheridos al programa de ayudas a las familias. La inversión prevista para dicha medida en este curso es de 40 millones de euros. En el conjunto de la etapa, la consejería destina 290 millones de euros a ayudas a las familias, 107,3 millones más que en 2018, un 58% de incremento. El total del presupuesto de la Junta para el primer ciclo de Infantil supera los 400 millones de euros.

Es una de las medidas que el Gobierno andaluz pone en marcha para facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar, especialmente entre las clases medias y trabajadoras y las familias desfavorecidas, así como apoyo al sector. Según recoge el decreto aprobado el pasado marzo, en un plazo máximo de seis años el nuevo modelo de gratuidad del servicio socioeducativo se extenderá también a los tramos de 0 y 1 año, es decir, al primer ciclo al completo. Todo ello, con el objetivo de seguir incrementado la tasa de escolarización en dicha etapa.

Menos plazas vacías

La consejería prevé una tendencia al alza en la escolarización en Sevilla a lo largo del curso, con la estimación de superar la cifra de 26.700 niños en la red de escuelas infantiles de la provincia. Para este curso, la Junta ha ofertado 32.806 plazas, una cifra de la que queda vacante el 28,8%. Dicho porcentaje se ha reducido respecto a septiembre de 2024, cuando alcanzaba el 32%.

Sevilla cuenta para este ciclo con una red de 609 centros, entre los que se encuentran las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y los centros públicos o privados adheridos al programa de la Junta para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil.

Respecto a la tasa de escolarización, la previsión en la comunidad andaluza es alcanzar el 58,6%, es decir 14 puntos más que en 2018, la más alta de la serie histórica y por encima de la media nacional (49,2%). De esta manera, Andalucía se sitúa como una de las comunidades con mayor porcentaje de alumnado entre 0 y 3 años escolarizado, superando con creces las recomendaciones de la Unión Europea (33%).

Dos modelos

De este modo, en el curso 2025/26 conviven dos modelos: el de cero y un año, que seguirá como hasta ahora, con sus servicios y bonificaciones en función de la renta, y el tramo de dos años, con la gratuidad de la educación para todos en el servicio socioeducativo y bonificaciones en comedor y aula matinal o aula de tarde, lo que permite llegar a un mayor número de familias. El precio por alumno del servicio de atención socioeducativa es de 240,53 euros, que asume en su totalidad la Junta.

A fin de facilitar al máximo de compatibilidad entre vida laboral y familiar, tanto las escuelas infantiles como los centros de Educación Infantil ofrecerán el servicio de lunes a viernes todos los días no festivos del año, salvo el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7:30 a 17:00. El tiempo máximo de permanencia en los centros es de ocho horas. El régimen ordinario de clase comenzará el tercer día hábil del mes de septiembre y finalizará el penúltimo día hábil del mes de julio de cada año. La Educación Infantil se considera en Andalucía una etapa de carácter educativo y no solo asistencial. En todo caso, se trata de un ciclo de de escolarización voluntaria.