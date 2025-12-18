El espacio para los peatones en La Campana se amplía hasta el tramo de Santa María de Gracia

Desde este jueves se amplía la zona de acceso peatonal en la Campana

Los peatones han ganado más espacio para el paso en la zona de La Campana este jueves 18 de diciembre, concretamente en la zona de tránsito exclusivamente peatonal hasta la calle Santa María de Gracia. El Ayuntamiento de Sevilla destaca que con esta medida se mejora la fluidez y seguridad del paso de peatones durante las fiestas navideñas.

Las obras en el eje de La Campana hasta el límite con la Plaza de la Encarnación se deben a la ejecución de la plataforma para el Tranvibús que llegará hasta el Duque a finales de 2026.

El tramo de la Campana desde el Duque a la calle peatonal Capataz Rafael Franco se abrió al paso de los peatones desde el viernes 28 de noviembre para facilitar la circulación de personas, coincidiendo con el inicio del Plan de Movilidad de Navidad 2025/26.

Se cumple así parcialmente el deseo de los comercios de la zona, que reclamaban que se despejara de obras todo el tramo de La Campana y Martín Vlilla que se cortó a finales de septiembre. Pero la apertura no será completa.

El Ayuntamiento no ha especificado cuándo se abrirá este enclave desde Santa María de Gracia hasta la confluencia con la Encarnación.