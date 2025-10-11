Espectacular montaje de una enorme grúa para las obras del complejo Vera Sevilla, en los antiguos terrenos de Altadis

Las obras del futuro complejo Vera Sevilla, en los terrenos de la antigua fábrica de tabacos de Altadis, han dado un paso más este sábado con el montaje de la enorme grúa que se utilizará en la construcción del conjunto de edificios que incluirá oficinas, un hotel de cinco estrellas y amplias zonas verdes junto al río Guadalquivir.

La operación, de gran complejidad técnica, se ha prolongado durante varias horas y se ha completado en torno a las 16:00. En una primera fase, los operarios ensamblaron la estructura en el suelo para, posteriormente, elevarla en una maniobra precisa y cuidadosamente coordinada.

Varios operarios bajan de la grúa tras su montaje. / José Ángel García

Durante los trabajos fue necesario cortar unos minutos el tráfico en la calle Juan Sebastián Elcano, para garantizar la seguridad de la operación.

El proyecto Vera Sevilla, impulsado por el grupo inversor KKH Property Investors, supone una inversión de 250 millones de euros. El plan contempla la creación de un hotel de cinco estrellas, amplias zonas comerciales y de oficinas, así como equipamientos culturales y vecinales. Además, incluye la construcción de una pasarela peatonal sobre el Guadalquivir, que conectará el barrio de Los Remedios con el Palacio de San Telmo y llevará el nombre de pasarela Princesa Leonor.

Se prevé que el complejo esté finalizado en el otoño de 2026.