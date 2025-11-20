Esta es la multa por abandonar un coche en Sevilla (y qué considera la ley un vehículo abandonado)

El abandono de vehículos en la vía pública está prohibido y puede suponer una importante sanción económica. En el caso de Sevilla, esta situación se contempla en la Ordenanza Municipal de Limpieza del Espacio Público y Gestión de Residuos Municipales, donde también se establece la franja horaria permitida para tirar la basura o las limitaciones en cuanto al riego de plantas en los balcones. Pero ¿qué se entiende exactamente por un "vehículo abandonado"?

Esto es lo que muchas personas se preguntan, así como también cuál es el correcto proceder a la hora de desprenderse de un coche que ya no es de su interés. Pues bien, la normativa establece en su artículo 98 que "queda absolutamente prohibido el abandono de vehículos en la vía pública, siendo responsabilidad de sus personas propietarias la recogida y tratamiento de sus restos". A continuación, vamos a ver en detalle este asunto y qué consecuencias son más probables en el caso de incumplir lo dispuesto en la ordenanza municipal.

¿Cuándo se considera que un vehículo ha sido abandonado?

"Cuando, conforme a la legislación vigente, un vehículo tenga la consideración de abandonado, adquirirá la condición de residuo municipal, siendo competencia de Lipasam su recogida, transporte y tratamiento", prosigue el texto. "En cualquier caso, será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil".

Teniendo esto en cuenta, "se presumirá racionalmente" el abandono si se dan las siguientes circunstancias:

Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido llevado al depósito municipal tras su retirada de la vía pública por la autoridad competente.

Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matriculación.

Además, en el primer supuesto y en el de aquellos vehículos que, aun teniendo signos de abandono, mantengan la placa de matriculación o dispongan de cualquier signo o marca visible que permita la identificación de su titular, se requerirá a éste, una vez transcurridos los correspondientes plazos, para que retire el coche del depósito, "con la advertencia de que, en caso contrario, se procederá a su tratamiento como residuo", aclara la Ordenanza.

¿Cuál es la multa por abandonar un vehículo en la vía pública?

El abandono de vehículos en la vía pública está tipificado como una infracción de carácter leve, de acuerdo con la normativa de Sevilla. Por lo tanto, la sanción económica es en primera instancia de hasta 750 euros. Sin embargo, esta cifra podría ascender a los 1.500 euros, en el supuesto de calificarse como grave. Esto solo sucedería si el infractor reincidiera en su acción o no atendiense al requerimiento de la autoridad competente, tal y como se ha indicado previamente.

Además, hay que tener en cuenta que, "con independencia de las sanciones que en su caso correspondan, las personas propietarias de los vehículos abandonados deberán abonar los gastos ocasionados por la recogida, el transporte y el tratamiento de los mismos". A ello hay que sumarle el hecho de que puedan atribuirse multas coercitivas de hasta 3.000 euros.

Entonces, en el caso de contar con un automóvil fuera de uso, éste "deberá ser depositado en un centro autorizado de recepción y descontaminación". Solo así será posible evitar las posibles sanciones económicas.