Esther Montero, nueva directora de la prisión de Sevilla-I

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha designado hoy a Esther Montero como nueva directora del Centro Penitenciario de Sevilla-I. Montero, licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y doctora en Criminología por la Universidad de Lausana, accedió al Cuerpo Superior Técnico de Instituciones Penitenciarias en 2010 en la especialidad de jurista. Ha prestado servicio en el Centro Penitenciario de Huelva, donde también fue subdirectora de Tratamiento entre 2012 y 2017, en la prisión de Alcalá de Guadaira y ha sido jurista del Establecimiento Penitenciario Sevilla I desde 2021 hasta la fecha.

Por su parte, Ana Isabel Martín, Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, ingresó en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, especialidad jurista, en el año 2000. En 2001 se convirtió en subdirectora de Tratamiento del Centro Penitenciario Puerto II, en Cádiz y en 2007 fue nombrada directora del Centro Penitenciario de Córdoba, puesto en el que permaneció durante 4 años.

Ha sido directora de la prisión Sevilla-I entre 2011 y 2013 y desde 2021 hasta hoy que, tras dejar el cargo a petición propia, pasa a desempeñar el puesto de Coordinadora Territorial de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (EETPFE) para Andalucía Occidental y Ceuta.