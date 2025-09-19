Estos son los municipios de Sevilla en los que ha hecho más calor este jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un cambio de tiempo muy brusco para este fin de semana. Así, anuncia un notable desplome térmico que contrasta con los altos valores alcanzados en Sevilla durante las últimas jornadas. Algunas localidades rozaron los 40ºC el pasado jueves 18 de septiembre, una ocasión marcada por el aviso amarillo que se extendía a lo largo de toda la campiña ante el riesgo de calor.

En cualquier caso, se trata de una situación que ha ido más allá de la provincia sevillana. A nivel andaluz, Bailén (Jaén) registró la tercera temperatura máxima más alta de España, con 39,7ºC a las 17:30 horas, según los datos de la Aemet. Ahora, el aviso amarillo se mantiene durante este viernes 19 de septiembre y, a partir del sábado, el calor comenzará a descender progresivamente.

Municipio de Sevilla en los que ha hecho más calor

Temperaturas máximas en Sevilla durante el jueves 18 de septiembre de 2025 / Aemet

Como podemos comprobar en el registro diario de la Aemet, Écija es la localidad sevillana que alcanzó el nivel térmico más alto de toda la provincia: 39ºC a las 17:10 horas de la tarde. Además, se trata de una cifra superior con respecto a las jornadas anteriores, cuando los termómetros marcaron valores entre los 36,9ºC y los 38ºC. No obstante, son varios los municipios que reflejan el calor del pasado jueves:

Écija : 39ºC a las 17:10 horas.

: 39ºC a las 17:10 horas. Sevilla : 38,5ºC a las 15:20 horas.

: 38,5ºC a las 15:20 horas. Fuentes de Andalucía : 38,4ºC a las 15:00 horas.

: 38,4ºC a las 15:00 horas. Arahal : 38,2ºC a las 16:10 horas.

: 38,2ºC a las 16:10 horas. Osuna: 37,4ºC a las 15:50 horas.

De esta forma, se dibuja el panorama de la que ha sido la jornada más cálida de toda la semana. En cuanto a las mínimas, la temperatura más baja se alcanzó en Cazalla de la Sierra: 16,4ºC a las 08:30 horas de la mañana. Sin embargo, en zonas donde ha hecho más calor, como Carmona, las mínimas fueron de 18,6ºC; y en Écija no bajaron de los 20ºC durante toda la noche.

El calor le cede el paso a un "ambiente otoñal"

A pesar del calor de los últimos días, lo ciertos es que se avecina un chorro polar que provocará el descuelgue de una vaguada. Por lo tanto, a partir del sábado 20 de septiembre, las temperaturas comenzarán a descender de manera progresiva; una tendencia que se mantendrá a lo largo de la próxima semana.

Sevilla capital se mantendrá entonces con unas máximas de hasta 34ºC; y Écija pasará de los casi 40ºC a los 30ºC del próximo lunes 22 de septiembre. Tal y como explica la Aemet en redes sociales, "se acerca un cambio de tiempo en la recta final de la semana", cerrando así el conocido como el verano astronómico. Todo ello, después de que la Agencia reconociese el de 2025 como el verano más cálido desde 1961.

"Se espera la llegada de un frente de cara al fin de semana que hará bajar las temperaturas en Andalucía y dejará algunos chubascos tormentosos en la parte oriental", prosigue el organismo. En cualquier caso, hablamos de una situación que se extiende a nivel nacional, con notables bajadas tanto de las temperaturas máximas como de las mínimas, y la consecuente llegada de un "ambiente otoñal".