El ex-huracán Gabrielle devuelve el mal tiempo a Sevilla: aviso amarillo por lluvias desde este domingo

La primera borrasca temporada impactará este fin de semana en Sevilla. Los restos del ex-huracán Gabrielle se aproximarán al golfo de Cádiz este sábado y dejará precipitaciones generalizadas en la mitad occidental de Andalucía a partir del domingo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado sendos avisos amarillos por lluvias para este jornada en las provincias de Huelva y Sevilla.

En concreto, se prevén acumulados de hasta 15 litros en una hora, "pudiéndose acumular hasta 30 litros en 6 horas" en los puntos donde las lluvias sean más persistentes. Los avisos, en vigor durante la segunda mitad del día, atañen a la sierra de Aracena y al Andévalo y Condado, así como a la campiña y la sierra norte de Sevilla

Antes, durante la jornada del sábado 27, predominarán los cielos con intervalos de nubes altas, aumentando a nubosos durante la tarde. Las temperaturas permancerán sin grandes cambios, con máxima de 32ºC en la capital hispalense. Soplarán vientos flojos variables, con tendencia a poniente.

Domingo 28: chubascos fuertes y persistentes desde el mediodía

De cara al domingo 28, la borrasca extratropical ex-Gabrielle recorrerá el extremo suroeste peninsular, dejando cubiertos en la provincia, con precipitaciones localmente fuertes y persistentes a partir del mediodía. Se espera un ascenso generalizado de las temperaturas mínimas y un descenso notable de las máximas. Los termómetros no pasarán de los 26ºC en Sevilla, 27ºC en aMorón de la Frontera o 21ºC en Constantina.

En cuanto al viento, será flojo a moderado de componente suroeste, girando gradualmente a sur y rolando después a levante a medida que se desplace la borrasca.

Lunes 29: continúan los chubascos de madrugada

La inestabilidad se mantendrá a comienzos de semana, con el centro de bajas presiones asociado a la borrasca ex-Gabrielle situado aún en el sur peninsular. Predominarán los cielos nubosos en la provincia, con chubascos durante la madrugada, tendiendo a despejar a medida que el frente se desplace hacia el mar de Alborán.

En paralelo, no se esperan variaciones significativas en la temperatura, con mínimas entre los 15ºC y 17ºC y máximas de 24ºC a 27ºC. Se esperan vientos flojos variables.

A partir del martes 30, el anticiclón atlántico tenderá a establecerse en la península, con predominio del tiempo estable con cielos poco nubosos. En cuanto a las temperaturas, las mínimas irán en descenso, mientras suben las máximas hasta los 30ºC en Lebrija o 29ºC en Sevilla.

Gabrielle cruzará Andalucía de oeste a este

El ex-huracán Gabrielle es un sistema "pequeño, pero muy enérgico", según explica el delegado de la Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino. Durante el sábado y el domingo, se espera un intenso oleaje en las costas de Cádiz y Huelva, con olas de poca altura pero con gran altitud que podrían penetrar bastante en las playas y generar corrientes de resaca.

El domingo 28 las precipitaciones se concentrarán en la mitad occidental de Andalucía, donde podrán ser localmente fuertes o persistentes. Mientras, el lunes 29 los chubascos serán más intensos en el tercio sur, con acumulados significativos y tormentas ocasionales.