Las exigencias de Sevilla se Muere para la nueva ordenanza de veladores

Reducción del número de veladores y cumplimiento estricto de los horarios. Estas son las dos exigencias que desde Sevilla se Muere-Iniciativa ciudadana sevillana, lanzan al alcalde ante las últimas informaciones publicadas sobre la redacción de la nueva ordenanza. Este colectivo, que se proclama alejado de cualquier partido político y que está integrado por ciudadanos, lamenta que la nueva normativa se esté cocinando solamente con los hosteleros y reclama que se mantengan y potencien las inspecciones realizadas durante el pasado fin de semana.

Este colectivo ciudadano que está en proceso de constitución celebró una concentración a las puertas del Ayuntamiento hace unas semanas. Mediante la lectura de un manifiesto, mostraron su queja y preocupación por el estado actual de la ciudad, poniendo el foco especialmente en los problemas generados por el turismo excesivo y los malos usos de la hostelería. Ahora, tras publicar este periódico el pasado domingo una amplia fotografía sobre el exceso de veladores, han querido lanzar una serie de consideraciones al equipo de gobierno que preside el alcalde José Luis Sanz sobre lo que llaman "el problema de la barificación y turistificación".

Sevilla se Muere que el Ayuntamiento no se haya reunido con los vecinos para recabar sus inquietudes de cara a la redacción de la nueva ordenanza y advierte de la postura de la Asociación de Hostelería que espera que no se pierdan veladores con la nueva regulación: "Nos llena de preocupación que en la nueva normativa se asuma de facto la situación actual, ya que la realidad que hoy vivimos es inasumible. Asimismo, queremos destacar que esta problemática es un mal que aqueja a todos los barrios de la ciudad, y no deben ser estos y sus vecinos olvidados poniendo el foco sólo en el caso antiguo o Triana".

Este colectivo también señala que en ningún momento el alcalde, que ha explicado que se aumentarán las inspecciones y sanciones, haya hablado de dos aspectos que consideran clave: la reducción de veladores y el cumplimiento de los horarios: "La sistemática agresión del derecho al descanso de los vecinos de Sevilla por parte de la hostelería está íntimamente relacionada con la sobredimensión en el número de veladores y con los incomprensibles horarios actuales de terrazas (que además se incumplen sistemáticamente)".

Desde la entidad recuerdan lo que ya demandaron en la concentración del pasado 27 de septiembre: a las 23:00 las terrazas de veladores deben estar desmontadas y así asegurar el descanso de los vecinos. "No nos parece de recibo que en zonas residenciales haya terrazas hasta las 2:00 durante la semana y las 3:00 o más en fin de semana".

Por último, Sevilla se muere pone el foco en las inspecciones realizadas el pasado fin de semana, que pide que se amplíen a más zonas y sean la norma, no la excepción: "¿Cuántas serían si se hicieran en cada barrio? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que esos establecimientos vuelvan a saltarse la norma? Estos controles no pueden ser algo puntual y a rebufo del malestar ciudadano, sino una medida continua que vele por los derechos de los vecinos que se encuentran desamparados de sus representantes municipales y luchando contra esta problemática por su cuenta".