Un fallo en la caldera deja sin calefacción ni agua caliente a la segunda planta del Hospital Infantil

Abrigados con sus propias mantas y estufas. Así se encuentran los familiares de los menores ingresados en la segunda planta del Hospital Infantil del Hospital Virgen del Rocío donde un fallo en la caldera ha dejado sin calefacción las habitaciones. Varios de ellos aseguran que, aunque a partir de este jueves cuando han pasado varios técnicos por las habitaciones se nota el aire caliente "de manera intermitente", en general, la situación no ha cambiado y el ambiente sigue siendo frío.

"Las rejillas de la calefacción han tenido hasta ahora puestas bolsas de plástico para aminorar la potencia con la que sale el aire porque sale frío y la calefacción no funciona", asegura una de las madres de los menores ingresados en esta planta del hospital aquejado de una bronquiolitis. La misma testigo manifiesta que ellos llevan ingresados desde este miércoles y que, desde entonces, el frío es "insoportable" en esta planta en concreto, ya que asegura que antes de pasar ahí estuvieron en Observación, donde "todo era correcto".

Fuentes de la dirección del hospital han reconocido a este periódico la existencia de un fallo puntual en la caldera que habría dejado sin calefacción algunas zonas del hospital, pero que a mediodía de este jueves "ya estaba todo solucionado" y los pacientes lo irían notando "poco a poco". Sin embargo, según otras familias de menores que llevan ya varios días ingresados, este problema vendría produciéndose "durante toda la semana" y, hasta el momento, aseguran que apenas notan el arreglo que les han asegurado se ha hecho y como también ha confirmado el propio hospital a este periódico. Sí explican los testigos que el jueves los técnicos pasaron varias veces a lo largo del día por las habitaciones y que les habrían asegurado que el sistema de calefacción ya estaba en marcha, pero que "de momento todo sigue igual" y que sólo se nota la salida de aire caliente "a ratos".

No es este el único problema de funcionamiento de servicios que denuncian estas familias. En algunas habitaciones, al menos de la segunda planta del Hospital Infantil no hay servicio de agua caliente en las tradicionales pilas en las que suelen asear, sobre todo, los bebés. "Nos han dicho que ni se nos ocurra beber de ese agua porque sale amarillenta y que no lavemos ahí nuestros niños porque no hay agua caliente", asegura una de las madres afectadas por este problema en la habitación de su hijo que asegura que las enfermeras tuvieron que llevarle agua caliente desde otra planta para que pudiera lavar a su bebé de un mes.

Estos problemas ya han sido denunciados por una de las madres afectadas a través de un escrito en el servicio de Atención al Paciente que asegura haberse incluso resfriado por el frío que asegura está soportando en la habitación del hospital. "En general es una pena como se encuentra un hospital de referencia como es el Virgen del Rocío,más allá de estos problemas en las habitaciones, los baños públicos y la imagen de esta planta al menos es surrealista", concluye esta testigo.