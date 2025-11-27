“El móvil no puede educar a nuestros hijos”: 2.700 familias en Sevilla se unen para retrasar el primer smartphone hasta los 16 años

Adolescencia Libre de Móviles (ALM) se ha convertido en uno de los movimientos ciudadanos más pujantes a nivel nacional, y ya en Sevilla agrupa ya a 2.752 familias, todas unidas por una misma preocupación: el impacto del uso precoz del móvil en la salud mental y el desarrollo de niños y adolescentes. El colectivo propone una medida clara y conjunta: retrasar el primer smartphone hasta, al menos, los 16 años; si bien hace apenas un mes nació una iniciativa local con el mismo denominador común a raíz de la preocupación de un grupo de familias del colegio Sagrado Corazón de Sevilla conocido como las Esclavas, que viene a complementar y a unir fuerzas por esta causa.

Raúl Rivas, padre, neurocoach educativo y experto en Disciplina Positiva, impulsa desde ALM desde hace dos años una premisa y es que "no se puede entregar un móvil a un niño de 12 años y mirar hacia otro lado”. La iniciativa suma a nivel nacional hasta 17.665 familiares adheridas a este acuerdo así como 3.449 centros educativos.

Un pacto colectivo para reducir la presión social

La iniciativa se articula a través del Pacto de Familia, un acuerdo que las familias renuevan cada año para comprometerse a no entregar un móvil antes de tiempo. El objetivo es desmontar la presión social que empuja a padres e hijos a normalizar el smartphone como parte de la mochila escolar. “Cuando toda la clase tiene móvil a los 11 ó 12 años, los padres se sienten solos. Este pacto viene a romper esa soledad: crea comunidad, apoyo mutuo y corresponsabilidad”, explica Rivas.

Un movimiento real y en expansión en Sevilla

Según los números que registra ALM, la iniciativa va cogiendo forma y se expande en la ciudad en los diferentes barrios y distritos con las siguientes adhesiones:

Canal de Avisos Sevilla: 1.711 familias

1.711 familias Pactos de Familia: 288 familias

288 familias Aljarafe: 213

213 Macarena–Centro: 148

148 Nervión–El Porvenir: 92

92 Los Remedios: 88

88 Bellavista–La Palmera–Heliópolis: 74

74 Dos Hermanas–Alcalá: 69

69 Sevilla Este: 69

ALM se define como un movimiento “ciudadano, espontáneo y organizado” que crece por iniciativa de las propias familias, sin apoyo institucional ni político.

Charlas en los colegios sevillanos

El impacto empieza a notarse en los centros educativos. Solo en las últimas dos semanas, Rivas impartió charlas en el Colegio Santo Ángel y el Colegio Tartessos, donde explicó los riesgos asociados al uso del móvil en la adolescencia y el funcionamiento del Pacto de Familia. El resultado ha sorprendido incluso al propio colectivo: más de 100 familias han firmado ya este mes el compromiso de retrasar el móvil un año más. Y cada semana, según cuentan, más colegios contactan para solicitar charlas o activar el pacto.

Salud mental y algoritmos en el centro del debate

Las preocupaciones de ALM están alineadas con estudios internacionales que alertan sobre el aumento de ansiedad, depresión, déficit de atención e incluso conductas autolesivas vinculadas al uso intensivo de redes sociales y algoritmos diseñados para maximizar la permanencia en pantalla. “El problema no es la tecnología, es la falta de madurez emocional para enfrentarse a un dispositivo que lo sabe todo de ti y que está diseñado para engancharte”, advierte Rivas.

Asimismo, desde ALM insisten en que no se trata de demonizar el móvil, sino de evitar que la adolescencia quede vertebrada exclusivamente por y para la tecnología. Su propuesta, dicen, no pretende volver al pasado, sino dar tiempo a los menores para construir identidad, relaciones y autoestima lejos de los ritmos que marcan las redes. “Las familias necesitamos reglas claras y apoyo mutuo. Y hasta que existan leyes que protejan a los menores, este pacto ciudadano es la única barrera real que tenemos”, añade Rivas.