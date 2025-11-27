“El móvil no puede educar a nuestros hijos”: 2.700 familias en Sevilla se unen para retrasar el primer smartphone hasta los 16 años
Un movimiento ciudadano planta cara a la presión social y al impacto del móvil en la salud mental infantil y se expande por colegios y barrios de Sevilla
Adolescencia Libre de Móviles (ALM) se ha convertido en uno de los movimientos ciudadanos más pujantes a nivel nacional, y ya en Sevilla agrupa ya a 2.752 familias, todas unidas por una misma preocupación: el impacto del uso precoz del móvil en la salud mental y el desarrollo de niños y adolescentes. El colectivo propone una medida clara y conjunta: retrasar el primer smartphone hasta, al menos, los 16 años; si bien hace apenas un mes nació una iniciativa local con el mismo denominador común a raíz de la preocupación de un grupo de familias del colegio Sagrado Corazón de Sevilla conocido como las Esclavas, que viene a complementar y a unir fuerzas por esta causa.
Raúl Rivas, padre, neurocoach educativo y experto en Disciplina Positiva, impulsa desde ALM desde hace dos años una premisa y es que "no se puede entregar un móvil a un niño de 12 años y mirar hacia otro lado”. La iniciativa suma a nivel nacional hasta 17.665 familiares adheridas a este acuerdo así como 3.449 centros educativos.
Un pacto colectivo para reducir la presión social
La iniciativa se articula a través del Pacto de Familia, un acuerdo que las familias renuevan cada año para comprometerse a no entregar un móvil antes de tiempo. El objetivo es desmontar la presión social que empuja a padres e hijos a normalizar el smartphone como parte de la mochila escolar. “Cuando toda la clase tiene móvil a los 11 ó 12 años, los padres se sienten solos. Este pacto viene a romper esa soledad: crea comunidad, apoyo mutuo y corresponsabilidad”, explica Rivas.
Un movimiento real y en expansión en Sevilla
Según los números que registra ALM, la iniciativa va cogiendo forma y se expande en la ciudad en los diferentes barrios y distritos con las siguientes adhesiones:
- Canal de Avisos Sevilla: 1.711 familias
- Pactos de Familia: 288 familias
- Aljarafe: 213
- Macarena–Centro: 148
- Nervión–El Porvenir: 92
- Los Remedios: 88
- Bellavista–La Palmera–Heliópolis: 74
- Dos Hermanas–Alcalá: 69
- Sevilla Este: 69
ALM se define como un movimiento “ciudadano, espontáneo y organizado” que crece por iniciativa de las propias familias, sin apoyo institucional ni político.
Charlas en los colegios sevillanos
El impacto empieza a notarse en los centros educativos. Solo en las últimas dos semanas, Rivas impartió charlas en el Colegio Santo Ángel y el Colegio Tartessos, donde explicó los riesgos asociados al uso del móvil en la adolescencia y el funcionamiento del Pacto de Familia. El resultado ha sorprendido incluso al propio colectivo: más de 100 familias han firmado ya este mes el compromiso de retrasar el móvil un año más. Y cada semana, según cuentan, más colegios contactan para solicitar charlas o activar el pacto.
Salud mental y algoritmos en el centro del debate
Las preocupaciones de ALM están alineadas con estudios internacionales que alertan sobre el aumento de ansiedad, depresión, déficit de atención e incluso conductas autolesivas vinculadas al uso intensivo de redes sociales y algoritmos diseñados para maximizar la permanencia en pantalla. “El problema no es la tecnología, es la falta de madurez emocional para enfrentarse a un dispositivo que lo sabe todo de ti y que está diseñado para engancharte”, advierte Rivas.
Asimismo, desde ALM insisten en que no se trata de demonizar el móvil, sino de evitar que la adolescencia quede vertebrada exclusivamente por y para la tecnología. Su propuesta, dicen, no pretende volver al pasado, sino dar tiempo a los menores para construir identidad, relaciones y autoestima lejos de los ritmos que marcan las redes. “Las familias necesitamos reglas claras y apoyo mutuo. Y hasta que existan leyes que protejan a los menores, este pacto ciudadano es la única barrera real que tenemos”, añade Rivas.
