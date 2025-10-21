La Fiscalía requiere la retirada de las Redes Sociales de imágenes de las tres menores identificándolas como las acosadoras de Sandra

La Fiscalía de Sevilla ha requerido la retirada de las imágenes de las fotografías de las tres menores que presuntamente acosaron a Sandra Peña, la menor de 14 años que falleció la semana pasada, y a las que se identifica claramente como acosadoras de la menor.

Según ha informado la Fiscalía en un comunicado, el Ministerio Público, a través de la especialidad de Criminalidad Informática, ha requerido a una red social la retirada de las imágenes de tres menores que son identificadas como las supuestas acosadoras de las Irlandesas de Loreto. En paralelo, la Fiscalía también ha abierto diligencias de investigación penal por la "difusión en redes sociales de las fotografías con su identidad y con mensajes de amenazas".

“El acoso no se puede combatir con el acoso y amenazas” , recuerda el Ministerio Público

La Fiscalía, en su función de protección de la imagen de los menores, valora que “el acoso no se puede combatir con el acoso y amenazas” .

Aunque el Ministerio Público ha requerido a una de las compañías propietarias de una red social, los mensajes que identifican a las tres presuntas acosadoras ha aparecido tanto en Instagram, como en TikTok y X (el antiguo Twitter), por lo que no se descarta que esta petición se extienda a las demás redes donde las fotografías de las menores y los comentarios intimidatorios están proliferando.

De hecho, el propio centro escolar ha denunciado un linchamiento en las redes sociales, donde el caso de Sandra Peña ha provocado una proliferación de "comentarios violentos" que ponen en jaque la convivencia en este centro concertado. Así lo ha hecho saber el equipo directivo este lunes, después de que los exteriores de este recinto hayan amanecido con nuevas pintadas contra sus responsables.

"El colegio ha vuelto a amanecer con pintadadas a la hora de entrada del alumnado", alertó el centro en un comunicado, en el que además informa de que, "en previsión de que esta situación podría ocurrir", avisó la noche del pasado domingo a las autoridades policiales.

"Además, los comentarios violentos también se han extendido a las redes sociales. Es importante que estos días mantengáis un diálogo abierto y continuo con vuestros hijos y que, por favor, nos informéis de cualquier anomalía que detectéis", abunda el comunicado, en el que se insiste en que "estamos continuamente atentos para prevenir cualquier altercado y que nuestros niños puedan vivir su vida escolar con normalidad".

A este comunicado del colegio se suma la advertencia realizada el pasado domingo por la asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) del colegio, en el que informaba mediante whatsapp de "tener conocimiento de movimientos por redes sociales alentando altercados para el día de mañana [por el lunes]". "Desde la AMPA no queremos aumentar la alarma, pero sí prever situaciones que están fuera de nuestro control y que todos seamos conscientes de la situación en la que nos encontramos", añadió.

El análisis del teléfono de Sandra

De otro lado, la Policía Nacional ya investiga el contenido del teléfono móvil de Sandra Peña, después de que ayer se desbloqueara el terminal de Sandra Peña. Según ha podido saber este periódico, los agentes han accedido a dicho contenido, lo que permitirá conocer si, a los constantes insultos recibidos presencialmente por el grupo de las tres acosadoras, se suman los que pudo sufrir a través de las distintas aplicaciones de telefonía móvil: whatsapp y redes sociales, fundamentalmente.

En caso de que tal posibilidad se confirme, no sólo se trataría de acoso verbal, sino también de ciberacoso, por lo que la presión sufrida por la menor sería aún mayor. La consejera de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ya hizo hincapié la semana pasada en que este tipo de agresiones no se limitan ya al espacio físico de los centros de enseñanza, sino que en un mundo totalmente digitalizado pueden sufrirlas los menores las 24 horas del día.