La formación digital de los jóvenes de Sevilla se dispara con el Covid

El Covid ha venido para quedarse. Esta frase se ha convertido en un recurso expresivo recurrente a la hora de que los expertos se refieran a la actual pandemia y a su repercusión en el futuro. Pero más allá del ámbito sanitario, el coronavirus ha provocado grandes cambios sociales que se consolidarán con el tiempo. Uno de ellos el de la educación y, en concreto, el uso de las nuevas tecnologías, herramientas que se han convertido en imprescindibles durante esta época, hasta el punto que han acelerado la digitalización de la enseñanza hasta cotas impensables hace poco más de un año.

Dicha realidad, palpable en los centros educativos, también se constata en la encuesta que ha realizado la Cámara de Comercio de Sevilla en 50 institutos de la provincia, donde ha preguntado a alumnos de cuarto de la ESO y de los dos cursos de Bachillerato por su futuro académico y laboral así como por las perspectivas sobre los mismos.

En dicho estudio -que cuenta ya con nueve ediciones- una de las novedades por la que se ha cuestionado a los participantes concierne al Covid y la repercusión en el porvenir de los jóvenes. Uno de los datos más relevantes sobre la afección de la pandemia está relacionado con las competencias digitales en el desarrollo profesional y académico. Una importancia de la que es consciente el 78,4% de los encuestados, que ha aumentado su formación en el manejo de las TIC durante esta crisis sanitaria.

La explicación a este interés resulta más que lógica si se recuerda las vicisitudes por las que atravesó el sistema educativo español cuando en marzo de 2020 se decretó el primer estado de alarma y hubo que cerrar todos los centros de enseñanza, que se vieron obligados a desarrollar un precario sistema telemático, que provocó que muchos estudiantes se quedaran rezagados e, incluso, totalmente "descolgados" del aprendizaje.

Un resultado desigual

La enseñanza telemática, aunque bastante mejorada, ha continuado durante el curso 2020/21 desde tercero de la ESO hasta segundo de Bachillerato, ya que la mayoría de los institutos sevillanos se ha decantado por el formato semipresencial en esos cursos para aplicar las medidas anti Covid. Por tal motivo, los grupos de alumnos se han turnado en la asistencia a clase. Cuando no acudían presencialmente, el aprendizaje ha sido on line, una modalidad que, según los directores, no ha sido demasiado beneficiosa, de ahí también el cierto pesimismo que manifiestan los encuestados cuando se les pregunta por la incidencia de la pandemia en su preparación académica: la mayoría considera que esta generación "se verá afectada negativamente", ya que buena parte del contenido didáctico no ha podido impartirse.

En este punto ha de tenerse en cuenta un dato significativo de la pasada Selectividad: Se presentaron 700 alumnos menos que en la convocatoria ordinaria del año pasado entre las dos universidades públicas sevillanas, una merma bastante significativa y que podría estar relacionada con las dificultades en el aprendizaje de una generación de estudiantes que ha sufrido de lleno las consecuencias del Covid en las aulas en estos dos cursos.

Esta pandemia también ha hecho cuestionarse a muchos jóvenes su futuro académico. El 22,6% reconoce haberse planteado sus estudios en este tiempo y "reflexionar" sobre el impacto que tendrá la pandemia en su sector profesional. Y aunque el porcentaje es reducido, no por ello deja de ser significativo que un 5% de los participantes en la encuesta haya cambiado su decisión sobre sus estudios a raíz de la crisis del coronavirus.

Como dato positivo, a la hora de encarar la nueva normalidad, es que el 15% considera que los cambios a los que han debido adaptarse en estos dos cursos resultarán beneficiosos a la hora de prepararlos para un entorno laboral en continuo cambio. Además, el 66,6% califica de "viable" el teletrabajo, un porcentaje que ha aumentado cuatro puntos respecto a 2020. Como cifra negativa se encuentra el 6,6% de estudiantes menores de edad que se ven "obligados" a trabajar a corto plazo para ayudar económicamente a sus familias, cuyos recursos se han visto mermados con la pandemia.

La percepción laboral

Lo que no ha cambiado el Covid es la percepción un tanto alejado de la realidad laboral que tienen los sevillanos de entre 15 y 18 años que han participado en el estudio de la Cámara de Comercio. Sirva un dato de ejemplo: el 61,1% cree que recibirá un salario mensual neto superior a 1.500 euros en su primer trabajo, mientras que el 96,3%, casi la totalidad, opina que alcanzará la independencia económica de sus padres antes de cumplir 30 años. Una visión que en poco se corresponde con lo que viven quienes han acabado los estudios superiores.

En cuanto al tipo de trabajo, tampoco se registran grandes cambios. Casi un 43% manifiesta preferencia por la función pública, por la seguridad que ofrece este tipo de empleo pare el que hay que opositar. Un 30% opta por el emprendimiento y pretende crear su propia empresa, mientras que el 27,3% se decanta por el trabajo por cuenta ajena, esto es, en una empresa privada. En el caso de las familias, la opción pública la respalda el 53,6% y el 30,7%% prefiere que su hijo cree un negocio. Por tanto, aún queda bastante recorrido para que el emprendimiento sea un valor que se inculque en los hogares sevillanos.