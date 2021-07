Los alumnos sevillanos siguen sin valorar la alta inserción laboral de la FP

Hace escasos días la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, se lamentaba en las páginas de Diario de Sevilla de que los ciclos formativos hayan sido considerados por buena parte de la población española y de los propios políticos como un “itinerario de segunda” frente al Bachillerato y la universidad. El informe elaborado por la Cámara de Comercio de Sevilla demuestra que dicha creencia sigue aún muy consolidada entre los jóvenes, a tenor de sus preferencias académicas.

En la encuesta realizada en los institutos de la provincia, la mayoría de los adolescentes asegura que optará por un grado de la enseñanza superior para continuar sus estudios tras el Bachillerato, una opción que elige el 75,7% de los participantes en el informe. El 53,3% lo hará en una universidad pública, mientras que un 37,5% no descarta matricularse en un centro privado si no alcanzara la nota de corte suficiente para acceder a la carrera deseada, algo cada vez más complicado, a tenor de las calificaciones de la última Selectividad, en la que 20 titulaciones (de la US y la UPO) exigen más de un 13 (sobre un total de 14) para lograr una plaza.

Una muestra de la percepción alejada que muchos jóvenes sevillanos tienen de la realidad laboral concierne a las expectativas de empleo, ya que un 63,4% de los encuestados estima que un grado universitario les ofrece más posibilidades de trabajo que un ciclo de FP, cuando precisamente lo que más demanda el mercado laboral actualmente son titulados con perfil técnico por la falta de este personal en empresas e industrias.

Los nuevos conciertos

De ahí que tanto el Gobierno como la Junta aboguen por darle un fuerte impulso a la Formación Profesional. De hecho, la Consejería de Educación ha ampliado la oferta de estos estudios posobligatorios con 12 nuevos conciertos en la provincia para el próximo curso.

La importancia de la FP en el mercado laboral también la refleja el estudio Infoempleo y Spring Professional, de Adecco, en el que se demuestra que el 41,3% de las ofertas de trabajo publicadas en 2020 iban dirigidas a titulados en ciclos formativos, mientras que las correspondientes a estudios universitarios supusieron un 33,7%, cinco puntos menos que en 2019.

A este respecto, Zigor Maritxalar, experto en educación que participa en ese informe, coincide con la ministra en señalar que “durante años ha prevalecido la creencia de que la FP es una enseñanza de segunda, destinada a aquellas personas que no tienen capacidad para estudiar una carrera universitaria”. “Sin embargo, ahora estamos viendo a graduados universitarios que se enrolan en una FP para buscar una salida profesional más segura”, afirma Maritxalar.

Mejores salarios

Pero no sólo la Formación Profesional consigue una inserción laboral más inmediata, sino hasta mejor remunerada, como avala este experto: “La alta demanda de titulados en FP hace que estos perfiles compitan en sueldos. Hoy no es difícil encontrar perfiles técnicos que perciben un mejor salario que el de los titulados universitarios. En grado superior la inserción laboral de algunas titulaciones supera el 70%”.

En este sentido, desde Adecco se explica que el mercado laboral español tiene forma de reloj de arena: existe una base ancha formada por muchos trabajadores con estudios básicos, se estrecha en la parte integrada por los titulados en FP y vuelve a ensancharse con una gran abundancia de graduados universitarios.

“Hoy podemos decir que la Formación Profesional abre más puertas laborales que una carrera universitaria”, insiste Maritxalar, que añade que la pandemia del Covid ha agudizado el auge y la demanda por estos ciclos formativos, cuyo alumnado en Sevilla superó el pasado curso en más de 1.000 al del Bachillerato.